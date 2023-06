Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 25 de ani, din localitatea Romanești, a fost reținut dupa ce a fost prins de polițiștii din Titu in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Luni, barbatul a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Un barbat din localitatea Barzava a fost retinut dupa ce a fost prins la volan baut si fara sa aiba permis de conducere, el fiind eliberat din arest inainte cu 24 de ore, pentru o fapta similara.Biroul de Presa al IPJ Harghita a informat ca, joi seara, politistii l-au depistat pe barbatul de 47 de ani,…

- Ce le-a spus un barbat din Alba polițiștilor dupa ce a fost prins de TREI ori la volan, fara permis și conducand cu viteza: Era afectat de depresie Ce le-a spus un barbat din Alba polițiștilor dupa ce a fost prins de TREI ori la volan, fara permis: Era afectat de depresie Un barbat din Alba a fost condamnat…

- IN AFARA LEGII… Polițiștii vasluieni efectueaza cercetari fața de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale județului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare. Una dintre aceste persoane este un barbat in varsta de 34 de ani, din comuna Miclești,…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 50 de ani, langa Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Mai mult, barbatul nu avea nici macar permis de conducere.

- Un șofer oprit pentru un control de polițiștii Secției 2 Micalaca din Arad „le-a dat peste cap” aparatele oamenilor legii, care l-au testat pentru consum de substanțe psihoactive. „In noaptea de 3 spre 4 aprilie, in jurul orei 1:00, polițiștii Secției 2 Micalaca au depistat un aradean de 34 de ani,…

- La data de 4 aprilie 2023, in jurul orei 03,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat un tanar de 19 ani, din municipiul Aiud, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Avram Iancu din Aiud, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie…

- Polițiștii rutieri din Lugoj au oprit pentru control, marți, 28 martie, in jurul orei 18:00, pe strada Gheorghe Doja din municipiu, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 42 de ani. „In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,43 mg/l alcool pur in aerul expirat.…