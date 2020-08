Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a decis sa mai impuna alte restricții. Luni s-a atins un record de cazuri noi de infectare COVID in 24 de ore. Primele masuri afecteaza barurile și restaurantele din insulele grecesti. Barurile și restaurantele din mai multe stațiuni de pe insulele grecesti vor fi inchise pe timpul nopții de…

- Daniel Buzdugan a anunțat pe rețelele de socializare ca și-a facut testul COVID-19. Mai in gluma, mai in serios, omul de radio și-a rugat cunoștințele sa se roage pentru el. Daniel Buzdugan a intrat in vacanța și se pregatește sa plece in Grecia, pe insula Creta, locul sau favorit pentru concediul…

- Prezentatorul de radio și de televiziune se știe ca iubește Grecia, Creta și ca de multe ori a plecat acolo in vacanța. Insa acum Daniel Buzdugan crede ca este totul nesigur și iși dorește sa plece in vacanța, cu orice risc. Iata ca vedeta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare. Dupa ce Dana...…

- Zilele acestea cele doua fermecatoare vedete se afla in Creta, Grecia, unde petrec o vacanța de cinci stele dupa noile reguli impuse din cauza pandemiei de CoVid19. Dana Savuica și Carmen Negoița au acceptat propunerea celor de la agenția Paralela 45 de a participa la o vacanța fara griji pentru a vedea…

- Ziarul Unirea Noi informatii despre romanca testata pozitiv cu COVID-19 in Grecia: Precizarile Ministerului de Externe Femeia din Romania, primul turist strain confirmat cu coronavirus in Grecia, a ajuns in insula Creta in 1 iulie, cu o cursa charter directa pe ruta București – Heraklion, transmite…

- Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat la intrarea in Grecia. Acesta este primul caz de coronavirus confirmat in randul turistilor straini in insula greaca Creta, potrivit Agerpres.…

- Aeroportul Timișoara anunța lansarea curselor charter de vacanța de la 1 iulie, spre Rhodos, Skiathos și Creta. Locuitorii din vestul țarii au posibilitatea sa ajunga la Marea Neagra, potrivit Mediafax.Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța in Grecia, pot alege sa calatoreasca din Timișoara…