- Imagini șocante pe strada Grigore Vieru din Capitala. O mașina a fost facuta praf, dupa ce un perete al fostului restaurant „Sanatate” ar fi cazut peste vehicul, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Din imaginile video postate pe rețelele de socializare se observa ca la fața locului se afla…

- O telenovela cu iz penal a avut loc chiar in sediul Serviciului de Reținere și Arestare Preventiva din Capitala. Amanta unui polișist a intrat fara drept in biroul iubitei agentului, angajata și ea in structura. Dupa ce femeile s-au jignit și mai sa se ia la bataie, au fost pornite verificari.

- Mugur Mihaescu este, cu siguranța, un om care pune mai mult preț pe confort decat pe aparențe. Actorul care l-a interpretat pe Garcea, in ”Vacanța Mare”, poarta pantaloni de trening și atunci cand ia masa in oraș alaturi de soția sa. In timp ce unii petrec cel puțin o ora pregatindu-se pentru o masa…

- Marius Craciun și Diana Belbița s-au cunoscut in cadrul show-ului „Ferma”, de la Pro TV, unde au legat o prietenie stransa, mulți crezand ca vor forma un cuplu imediat ce vor ieși din competiție. In realitate lucrurile au stat altfel, iar luptatoarea a plecat sa faca o cariera de succes in Canada.…

- Oana Mizil este acum in prim-plan și asta pentru ca in urma cu doar o zi a denunțat faptul ca soțul ei, Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 din Capitala, ar fi agrsat-o in propia casa. Insa, daca acum viața ei este una zbuciumata, odata ce privim in trecut, lucrurile nu par cu mult diferite.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la Piața Delfinului din Capitala. Flacarile au cuprins ințai un restaurant, apoi s-au extins la contrucții din jur, manifestandu-se pe 150 de metri patrați și degajand mari cantitați de fum. La fața locului au fost trimise 14 autospeciale cu apa și spuma,…

- Nicolas Cage s-a casatorit pentru a cincea oara in urma cu cateva luni, in Las Vegas. Soția este cu 31 de ani mai tanara decat el și are origini asiatice, asemenea lui Alice Kim, una dintre fostele soții ale actorului.