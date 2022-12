Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca Andreea Mantea ii face toate poftele fiului sau, David, caci prezentatoarea TV a fost intr-un centru comercial, chiar inainte de sarbatori. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost din nou pe urmele vedetelor și au surprins mai multe imagini cu vedeta.

- Emilia Ghinescu a avut mare grija ca fiul ei sa fie un baiat educat și noi avem dovada cand spunem asta, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro, au fost pe „urmele” artistei și ale fiului ei și au observat tot ce fac ei cand sunt impreuna. Avem imagini rare cu…

- Andrei Tinu este ajutat de partenera sa de viața, chiar și la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost, din nou, pe urmele vedetelor și i-au surprins pe cei doi intr-un mall din Capitala.

- Noi avem dovada clara ca Ioana Marcu este o femeie independenta. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe urmele ei și au surprins-o in ipostaze rare. Vedeta nu este deranjata sa mearga in oraș singura. Iata cum se descurca iubita lui Ciprian Marica singura…

- Bogdan Radulescu, organizatorul festivalurilor Untold și Neversea, și soția lui au fost surprinși in ipostaze rare de paparazzii SpyNews.ro. Prezentatoarea TV Roxana Hulpe urmeaza sa aduca pe lume primul lor copil, in curand. Totuși, viitorii parinți nu au renunțat la ieșirile in oraș cu prietenii.

- Avem dovada ca Liviu Varciu nu iese din cuvantul fetiței lui, nici macar atunci cand are lucruri de rezolvat in oraș! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…

- Cu toții știm ca Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o poveste de dragoste ca-n filme. Unde sunt cei doi indragostiți, dragostea plutește in aer! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze romantice, la cumparaturi. Iata cum o…