Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat in discutiile de joi, de la Consiliul European, importanta cruciala pe care Marea Neagra o are pentru securitatea regionala, dar si pentru securitatea intregii Uniuni Europene, mai ales in actualul context geopolitic si a insistat pentru o noua abordare strategica…

- Liderii europeni au convenit la negocierile pentru impartirea principalelor functii de conducere ale institutiilor UE nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in postul de presedinta a Comisiei Europene. Ca parte a intelegerii, negociatorii au convenit de asemenea ca fostul premier social-democrat…

- Liderii UE nu au ajuns inca la o decizie cu privire la un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene. „Scopul de astazi nu a fost de a lua o decizie”, a declarat, marti dimineata, presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa dineul de lucru…

- Polonia si Grecia au cerut joi Uniunii Europene (UE) sa se doteze cu un "scut" anti-aerian, pentru a se apara mai bine, in plin razboi intre Rusia si Ucraina, anunta cele doua intr-un comunicat comun, relateaza News.ro, care preia AFP."Europa va fi sigura atat timp cat cerul de deasupra capului va fi…

- Liderul chinez Xi Jinping a inceput luni o vizita de stat de doua zile in Franta. Intampinat duminica la aeroport de premierul Gabriel Attal, presedintele chinez a fost primit luni de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, impreuna cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta…

- Intr-o conversație telefonica, președintele american Joe Biden i-a promis luni, 22 aprilie, omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca va furniza „rapid noi ajutoare militare importante” odata ce Senatul SUA va adopta pachetul de asistența in valoare de aproape 61 de miliarde de dolari aprobat deja…

- Dombrovskis, a declarat pentru CNBC ca nu crede ca ”protectionismul” comercial este raspunsul la tensiunile geopolitice accentuate, dar a insistat ca blocul este dispus sa se apere in noul mediu comercial. ”Peisajul geopolitic se schimba, devine mai fragmentat, devine mai conflictual, vedem inarmarea…