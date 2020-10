Daniel Buda: "Next Generation EU va construi economii mai puternice, mai rezistente, mai durabile"

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a facut o declaratie in Parlamentul European despre conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si a vorbit parlamentarilor europeni despre faptul ca romanii au iesit in strada pentru respectarea acestuia. Muresan pledeaza pentru un mecanismul…

- Mnistrul Sanatati, Nelu Tataru, a prezentat marti, stadiul proiectului Spitalului Regional de Urgenta Cluj, precizand ca in acest moment au loc verificarea documentatie unice de achizitii europene si evaluarea proiectelor. Spitalul de la Cluj va avea 849 de paturi si va deservi toata patologia. Nelu…

- Reușita a eurodeputatului Victor Negrescu in plenul Parlamentului European: propunerea sa de a aloca 2% din Planul european de relansare catre sectorul creativ și cultural a fost inclusa in rezoluția care a fost aprobata astazi de Legislativul european. Vicepreședinte al Comisiei pentru Educație…

- Strasbourg este, de fapt, sediul Parlamentului Uniunii Europene. Cu toate acestea, ca masura de precauție, în primele luni ale pandemiei de coronavirus oficialii UE au ramas la Bruxelles. Acum, parlamentarii europeni ar trebui sa calatoreasca din nou în Alsacia, mulți dintre ei neputând…

- Economia Japoniei a inregistrat cea mai puternica scadere economica din istorie, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza BBC. A treia economie a lumii a scazut cu 7,8% in perioada aprilie-iunie, fața de ianuarie-martie, iar diferența de la an la an a fost de 27,8%, transmite Știri.md cu referire…

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European și raportor al Parlamentului European pentru Programul EU4Health a avut o intrevedere cu ministrul german al Sanatații cu care a discutat despre prioritațile UE in cadrul președinției…

- Uniunea Europeana a inregistrat o scadere de 11,9%, iar zona euro de 12,1% in trimestrul al doilea al anului 2020, in contextul efectelor crizei pandemiei, a anuntat Eurostat, oficiul de statistica al UE.