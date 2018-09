Stiri pe aceeasi tema

- AmChasm cere ”incetarea discriminarii romanilor in functie de angajator” Camera de Comert Americana în Romania, AmCham, a reactionat la ultimele declaratii care pun într-o lumina negativa companiile multinationale si pe angajatii acestora. În numele comunitatii…

- Sectorul turismului are un deficit de forța de munca de peste 30%, susține Bogdan Trif, ministru de resort, in opinia caruia s-a ajuns in aceasta situație din cauza „mirajului” salariilor mari in afara țarii. Totuși, datele Institutului Național de Statistica (INS) arata luna de luna ca in acest domeniu…

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 8.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania (4.000 permanenți și 4.000 detașați). Romania se afla pe primele locuri in UE in randul tarilor in cautare de muncitori din afara UE. Ce trebuie sa stie firmele care vor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca ordonanta de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este „dedicata infractorilor din Romania, dintre care multi sunt in functii publice”.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a lansat, sambata, acuzații dure la adresa guvernului Dancila, despre care a spus ca este „cel mai slab pe care l-a avut Romania vreodata”. „Sa nu uitati un lucru important, anul viitor vin alegeri europarlamentare. Despre Europa se vorbeste foarte putin, insa se va vorbi…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Cluj, ca, prin numarul mare de cazuri instrumentate de DNA, in special pentru abuz in serviciu, Romania a ajuns sa fie considerata tara cea mai corupta din Europa. "La noi, toata lumea a fost acuzata (...). Dosarele instrumentate la DNA…

- Presedintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, membru al Comisiei de control a SRI, sustine ca a vazut un caz de ascultare a telefoanelor a aproape 100 de persoane de catre SRI pe un singur mandat, ceea ce transforma Romania intr-o „societate Big Brother”, transmite corespondentul MEDIAFAX.Csoma…

- Presedintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, membru al Comisiei de control SRI, sustine ca a vazut un caz de ascultare a telefoanelor a aproape 100 de persoane de catre SRI pe un singur mandat, ceea ce transforma Romania intr-o „societate Big Brother”, transmite corespondentul MEDIAFAX.