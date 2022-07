Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 redeschide fostele toalete publice dezafectate si pe cele transformate in baruri in anii 2000, a anuntat, vineri, edilul Clotilde Armand, care a precizat ca a fost semnat contractul de proiectare pentru reabilitarea si modernizarea a patru dintre acestea – doua situate in Parcul…

- Seceta pedologica a afectat peste 84.000 de hectare de teren agricol cultivate in toamna anului trecut, conform datelor comitetelor locale pentru situatii de urgenta care sunt verificate in aceasta perioada de o comisie de specialisti infiintata in cadrul Prefecturii Judetului Tulcea, potrivit Agerpres.…

- Prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, sustine ca seceta provoaca probleme mari in judet, in 17 localitati iesene apa potabila fiind livrata cu restrictii, potrivit news.ro.Bogdan Cojocaru a avut o intalnire marti cu reprezentanti ai societatii ApaVital, Consiliului Judetean, Apele Romane, DSP, ISU…

- Rezervele din bazinele de inmagazinare ale operatorului regional de apa din Alba sunt la nivelul critic ca urmare a utilizarii apei potabile in scopuri agricole, motiv pentru care in mai multe comune din judet nu se poate asigura furnizarea continua a serviciului de alimentare cu apa potabila, potrivit…

Comitetul Executiv al UEFA a decis, vineri, ca in Transnistria sa nu se dispute niciun meci din cupele europene pana la noi ordine, ca urmare a unei evaluari a situatiei din regiune.

Productiile de grau nu vor depasi doua tone de grau la hectar in cel mai bun caz, in multe ferme din Moldova, aceste productii insemnand "colaps financiar" in conditiile cresterii de costuri cu inputurile si cu carburantii, sustin reprezentantii Asociatiei Forta Fermierilor (AFF).

Agricultura din județele Moldovei este in moarte clinica din cauza secetei, susține Asociația Forța Fermierilor (AFF). Sunt fermieri care recolteaza sub o tona de grau la hectar.

- Utilizarea pajiștilor aflate in domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor se va putea face numai de catre crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice care au animale inscrise in Registrul National al Exploatațiilor (RNE) și/sau in Sistemul de identificare și inregistrare a ecvideelor…