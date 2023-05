Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani, greva generala in Educație și alte proteste in pregatire, ratarea aderarii la spațiul Schengen, PNRR intarziat și pensii speciale intacte. Acestea sunt cateva dintre „realizarile” Guvernului Ciuca. Catalin Drula, președintele USR, a prezentat, joi, o noua…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat, marți, la sediul Guvernului ca va continua dialogul ciu sindicatele din Educație, subliniind insa ca o parte dintre masurile solicitate nu pot fi puse in practica in acest moment.

- Partidul „Șor” cere Curții Constituționale sa suspende acțiunea hotararii Parlamentului privind incetarea de drept a mandatului de deputat al lui Ilan Șor. O sesizare in acest sens a fost depusa, de catre reprezentanții formațiunii, la Curtea Constituționala.

- Hotarirea privind declararea vacanței unui mandat de deputat in Parlament a fost publicata astazi, 28 aprilie, in Monitorul Oficial. Conform hotaririi, se declara vacant un mandat de deputat in Parlament, care aparține Partidului Politic „Șor”, transmite Moldpres. La 13 aprilie curent, dupa doua zile…

- Tema reorganizarii administrativ-teritoriale a Romaniei pare a fi un subiect exploatat electoral. Vicepremierul Kelemen Hunor apreciaza ca cei care vehiculeaza tema reorganizarii la finalul ciclului electoral „nu vor nicio schimbare administrativa”.

- Președintele USR Catalin Drula le-a propus liderilor PSD-PNL sa inceapa „taierile cu clientela de partid, abonata la pensii speciale și privilegii”. Mai mult de atat, el a prezentat și un set de cinci soluții corecte pentru oprirea scumpirilor, in contextul discuțiilor despre scaderea incasarilor și…

- Kosovo va fi in Serbia peste patru ani, cand isi va incheia mandatul actualul presedinte sarb Aleksandar Vucic, a afirmat acesta intr-un interviu acordat radio-televiziunii sarbe RTS, citat vineri de agentia Tanjug.

- In anul 1967, Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) a hotarat ca data de 2 aprilie, data ce coincide cu ziua de nastere a scriitorului Hans Christian Andersen, sa fie sarbatorita ca Zi Internationala a Cartii pentru Copii si Tineret. Sarbatorirea acestei zile este…