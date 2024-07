Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Birligea (24 de ani) a deschis scorul in minutul 28 al meciului Rapid București – CFR Cluj din pasa lui Ciprian Deac (38 de ani). Atacantul „feroviarilor” a avut o atitudine provocatoare dedicata fanilor giuleștenilor. Daniel Barligea a fost injurat de tot stadionul in momentul in care a marcat.…

- In absența lui Dan Șucu, loja arenei din Giulești n-a dus lipsa de celebritați la meciul Rapid - CFR Cluj, din runda secunda a Superligii. Dan și Diana Șucu n-au fost prezenți la disputa „feroviara” dintre Rapid și CFR Cluj. Familia a fost reprezentata de fiul cel mare, Dan Matei. Victor Angelescu a…

- CFR Cluj e noua vicecampioana a Romaniei dupa ce a surclasat-o pe Farul Constanta cu scorul de 5-1 (4-0), sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a play-off-ului Superligii de fotbal.Ciprian Deac (8 - penalty), Panagiotis Tachtsidis (16), Karlo Muhar (22), Daniel Birligea (38) si…

- Daniel Birligea (24 de ani), atacantul de la CFR Cluj, a marcat un gol superb cu Farul, in ultima etapa din play-off-ul Superligii. Atacantul ardelenilor a reușit sa trimita cu stangul in vinclu, din afara careului. Nu și-a luat prea mult elan, și-a așezat mingea și a pendulat scurt inainte sa trimita…

- Suporterii rapidiști au luat o decizie radicala etapa trecuta și nu au facut deplasarea la Cluj, pentru meciul cu CFR, din etapa #8 a play-off-ului Superligii, insa aceștia sunt gata sa-și susțina activ din nou echipa favorita. Conform informațiilor GSP, Peluza Nord Rapid, cea care a anunțat ca nu va…

- CFR Cluj a invins-o pe Rapid Bucuresti cu scorul de 3-2 (2-1) pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 8-a a play-off-ului Superligii de fotbal.Rapid a reusit sa deschida scorul, prin kosovarul Ermal Krasniqi (16), dar CFR a punctat apoi de trei ori la rand la primul sau meci in acest mandat al antrenorului…

- Peluza Nord Rapid a emis un comunicat prin care a anunțat ca nu va lua parte la meciul cu CFR Cluj, din runda #8 a Superligii. Partida este programata duminica, 5 mai, de la 21:30. Ultrașii au transmis ca sunt complet dezamagiți de atitudinea aratata de fotbaliști in acest play-off, in ciuda susținerii…

- Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu in fața celor de la CFR Cluj cu scorul de 0-1, in etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1. Singurul gol al partidei din Banie a fost marcat in minutul 71 de Daniel Birligea. Aflat in careu, Tachtsidis a intors pentru atacantul ceferist, iar acesta l-a invins…