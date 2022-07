Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a efectuat a sasea mutare a verii. Jumatate din noii veniti sunt de fapt jucatori reveniti. Ultimul pe aceasta lista fiind mijlocasul ofensiv Daniel Benzar, plecat de la echipa dupa ce fostul antrenor Nicu Croitoru nu l-a inclus in lotul pentru partida cu Rapid din Cupa Romaniei.…

- Pe 23 iunie 1974, Jiul cucerea Cupa Romaniei, dupa 4-2 in finala cu Poli Timișoara. Caștigatoarea inedita din Petroșani a fost marea surpriza a sezonului fotbalistic intern, mai ales ca in campionat, care tocmai se incheiase, trupa din Vale abia evitase matineul. Terminase pe 15, la egalitate de puncte…

- Emisiunea Showbiz Report de pe Antena Stars a inceput diferit astazi, fara Andrei Ștefanescu. Din ce motiv a lipsit prezentatorul TV și a lasat-o pe colega lui, Natalia Mateuț, de una singura. Ce i s-a intamplat, de fapt.

- Naționala de fotbal a Romaniei a pierdut, marți, pe stadionul Rapid, cu 3-0 in fața Muntenegrului. Golurile au fost marcate de un singur jucator al oaspeților, Mugosa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- CSM Bucuresti a luptat pana in ultima etapa pentru titlul de campioana in Liga Nationala de handbal feminin, insa Rapid a fost echipa care a ridicat trofeul. Jelena Grubisic a facut un sacrificiu enorm pentru a-si putea ajuta echipa. Croata de 35 de ani, care a mai evoluat de-a lungul carierei la Lokomotiva…

- Politehnica Timisoara a fost pe un butoi de pulbere din cauza rezultatelor din ultima perioada si a posibilitatii de a retrograda in „C”. Deciziile importante au venit astazi, cu cinci zile inaintea reuturului cu FC Brasov. Antrenorul principal Nicolae Croitoru si administratorul delegat Florin Iacob…

- Abia daca a avut timp sa-si panseze ranile dupa eliminarea din Cupa Romaniei, suferita marti, in fata Rapidului, ca Gloria are parte de un nou meci cu miza majora. De data aceasta in campionat, care se reia dupa pauza meciurilor echipei nationale, cu etapa a 23-a, iar echipa buzoiana merge la Mioveni,…

- Bazinul Olimpic din Alba Iulia va gazdui in aceasta saptamana Cupa Romaniei „Aqua Carpatica”, unde vor fi prezente 6 dintre cele mai puternice echipe din țara. Turneul va avea loc in perioada 14-16 aprilie organizata de Federația Romana de Polo, in colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba…