Stiri pe aceeasi tema

- "Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat, in sedinta de joi, noua Metodologie de atribuire a locurilor de parcare rezidentiale. Astfel, in cel mult 10 zile, locuitorii Sectorului 4 isi vor putea rezerva un loc de parcare din cele disponibile prin intermediul unei aplicatii mobile, iar cei care…

- Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat, in ședința de ieri, noua Metodologie de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care aduce mai multe noutați in privința modului de rezervare a parcarilor de reședința și sancționarii celor care le ocupa…

- Magistrații Judecatoriei sectorului 1 blocheaza, in mod abuziv, procesul civil deschis de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir impotriva mai multor jurnaliști ai postului Realitatea TV, dar și impotriva unor invitați permanenți ai lui Rareș Bogdan in emisiunea pe care o modereaza. Procesul – in care Dragomir…

- Fostul primar al sectorului 6, Rareș Manescu, cunoscut, in perioada in care a deținut mandatul, drept „primarul -fantoma”, pentru absența sa din spațiul public și pentru lipsa de inactivitate, a plecat din PNL, la ALDE. Rareș Manescu nu a anunțat in mod personal trecerea la formațiunea condusa de Calin…

- Piata spatiilor de parcare din Hong Kong este mai atractiva ca niciodata în conditiile în care un singur loc de parcare într-un complex rezidential de lux a fost vândut pentru suma record de 6 milioane dolari Hong Kong (765.000 dolari USD), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din mai 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Cel puțin cinci membri ai forțelor paramilitare și patru polițiști au fost raniți vineri, dupa ce militanți separatiști au efectuat un atac cu grenada, in Kashmir, conform poliției indiene. Grenada a fost aruncata in direcția unui contingent al Forțelor de Poliție Centrale de Rezerva (CRPF) din localitatea…

- Primaria Capitalei vrea sa stabileasca noi tarife pentru folosirea parcarilor din oraș, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General. Daca in prezent, pentru o ora de parcare se platește 1,5 lei pe ora, tariful ar putea ajunge la 10 lei in centru, informeaza Mediafax.…