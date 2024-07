Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a precizat miercuri ca, la nivel national, a crescut cu 45 fata de anul trecut numarul posturilor scoase la concurs pentru angajare pe perioada nedeterminata titularizabile .Fata de anul trecut, la nivel national, in acest an numarul posturilor scoase la concurs pentru…

- Siegfried Mureșan, actualul vicepreședinte al Partidului Popular European, anunța ca va candida din nou pentru aceasta funcție. Eurodeputatul liberal a vorbit despre planurile marețe pe care le are și promite sprijinul unei majoritați proeuropene pentru izolarea eurodeputaților extremiști. Siegfried…

- Prezenta la urne pe tara la alegerile locale a fost, duminica, pana la ora 22,00, de 49,95%, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central. Instituția prezinta pe site-ul sau și o harta interactiva cu situația participarii la vot, pentru fiecare județ in parte. Nicolae Ciuca: „Peste 2,3 milioane…

- Romania va dezvolta in curand o stațiune de interes național in zona Padina-Peștera. Cu o investiție de aproximativ 80 de milioane de euro, aceasta inițiativa promite sa transforme locația intr-o noua destinație de atracție pentru turiști. Stațiunea va avea doua partii de schi și o baza de agrement…

- Noul Aeroport București-Sud, ce urmeaza a fi construit la sud de Capitala, in urma unui parteneriat ce va reuni autoritați locale și centrale cu atribuții in domeniu, va fi dimensionat astfel incat sa poata deservi peste 11 milioane de pasageri, intr-o prima faza, cu posibilitatea de extindere pentru…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…

- Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Arad, transmite membrilor ca in data de 19 iunie, de la ora 15:00, se vor organiza alegeri pentru desemnarea unui... The post Uniunea Scriitorilor, filiala Arad, organizeaza alegeri pentru desemnarea președintelui la nivel național appeared first on Special…

- In Italia, transportul public este perturbat azi de greve, mai ales in orasele mari. Protestatarii cer salarii si conditii de munca mai bune, dar si blocarea planurilor de privatizare din sistem. Corespondenta RRA la Roma, Elena Postelnicu, relateaza: Sase sindicate importante italiene din transport…