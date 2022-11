Stiri pe aceeasi tema

- Dupa valul de pensionari in magistratura, ca urmare a dezbaterilor privind desființarea pensiilor speciale și a reducerii varstei de pensionare a magistraților, ministrul Justiției, Catalin Predoiu, vine cu explicații. Eș spune ca exista reforme propuse de Ministerul Muncii in domeniul pensionarii magistraților,…

- Varsta de pensionare pentru pensiile speciale va crește cu 6 luni in fiecare an. Schimbarile in ceea ce privește pensiile vor fi facute etapizat, pe o perioada de 10 ani. Acestea se refera la creșterea varstei de pensionare, insa și la reducerea cuantumului pensiilor, in raport cu veniturile brute. Potrivit…

- Magistrații incep disputa cu Puterea pe tema reformei sistemului de pensii, care le-ar putea aduce la retragere venituri cu aproape 20% mai mici. Una dintre amenințari e plecarea in masa din sistem. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Chestiunea „pensiilor speciale” se menține in atenția oficialilor de la București. Marius Budai, ministrul social-democrat al Muncii, a anunțat ca specialiștii de la Banca Mondiala au trimis raspunsurile ce vizeaza reforma pensiilor. „Specialiștii Bancii Mondiale ne-au livrat Raportul in ceea ce privește…

- Banca Mondiala propune Guvernului sa pastreze pensiile militare in forma actuala, in cadrul reformei pensiilor speciale, motivand acest lucru prin faptul ca o propunere de scadere a benefiicilor ar putea declanșa un exod al cadrelor militare, intr-un moment in care exista o zona de razboi aproape…

- Marcel Ciolacu vine cu noi detalii despre pensii. Ce prevede reforma din PNRR și ce ar urma sa se intample cu pensiile speciale? Liderul PSD da toate detaliile. „Cred ca luni Banca Mondiala, stiti ca am luat consultat, adica nu eu, Romania si Ministerul Muncii au luat un consultant pentru intocmirea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a vorbit despre jaloanele din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNNR) care vizeaza pensiile, precizand ca se impune o regandire a acestora. „Avem doua jaloane pe ceea ce inseamna pensiile și sistemul de pensii. Un prim jalon, care este la sfarșitul…

- Romanii mai au la dispozitie un an de zile pentru a-si cumpara vechime in munca. Daniel Baciu, presedintele Casei de Pensii, a facut la Antena 3, cateva precizari importante pentru cei interesati de aceasta procedura, scrie Antena3.ro. Pana acum peste 17.000 de romani si-au cumparat vechime in munca,…