- Mario Fresh și Alexia Eram sunt impreuna de 6 ani și deși s-a spus de multe ori ca au probleme in cuplu și ca sunt la un pas de desparțire, cei doi au reușit sa iși rezolve problemele. Cei doi au facut recent cateva declarații interesante despre relația lor. „Ne vedem dimineața și seara. Pe timpul zilei…

- Carmen Iohannis a impresionat, din nou, prin modestie, eleganța, carisma și spirit civic extrem de bine dezvoltat. Prima Doamna a Romaniei s-a alaturat elevilor sai din Sibiu pentru a desfașura activitați in aer liber. Cu ce s-a imbracat pentru a plata copaci. Carmen Iohannis, ținuta casual la plantat…

- Vasile susține ca nu și-a mai vazut fetița in varsta de un an de cand mama ei a plecat de acasa. Miluța și-a refacut viața, astfel ca femeia s-a mult cu un alt barbat pe nume Cornel. Iata ce spune mama copilului și care este motivul pentru care a decis sa-l paraseasca pe Vasile!

- Andrei Șelaru, cunoscut de toata lumea drept Selly, ne-a spus rețeta de succes in ceea ce privește vlogging-ul, domeniu in care el a debutat in urma cu 10 ani. In varsta de 22 de ani, tanarul are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, este autor de piese și cantareț, actor și producator…

- Florin Salam este de fiecare data atent cu soția lui, iar manelistul o surprinde cu cele mai frumoase cadouri. De aceasta data, Florin Salam a mers la un restaurant de lux din Capitala și i-a facut soției sale, Roxana Dobre, o surpriza de proporții. Manelistul a surprins-o cu un buchet imens de trandafiri,…

- Rebel Wilson a dus povestea de dragoste dintre ea și Ramona Agruma la urmatorul nivel. Actrița și-a luat inima in dinți și a cerut-o in casatorie pe iubita la Disneyland. Vedeta și partenera ei s-au logodit intr-un cadru romantic. Cum a impartașit vestea cu fanii de pe rețelele de socializare.

- Bataie in miez de noapte: Un barbat s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție dupa ce și-ar fi agresat soția Bataie in miez de noapte: Un barbat s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție dupa ce și-ar fi agresat soția La data de 01 februarie 2023, in jurul orei 24,00, Poliția Municipiului…