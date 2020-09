Stiri pe aceeasi tema

- Și-a cunoscut soția in timp ce era cu alta femeie! Nosfe, noua luni, intre iubita și amanta! Solistul de la ”Șatra Benz” și soția, dezvaluiri inedite in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Sambata, 11 iulie, soferita a lovit cu mașina un tanar de 26 de ani in apropiere de Turnu Magurele, pe DN 65A. In urma accidentului, tanarul a decedat. Acesta era oier si patrunsese cu turma de oi pe carosabil dinspre terenurile agricole din zona adiacenta drumului. Din primele…

- Jada Pinkett Smith, soția actorului Will Smith, a vorbit in propria sa emisiune, despre relația pe care a avut-o cu artistul August Alsina, cu 21 de ani mai tanar decat ea, scrie Daily Mail. Dezvaluirile au fost facute in fața lui Will Smith, care a intrebat-o detalii despre relația cu Alsina. Jada…

- Prefectul Clujului Mircea Abrudean, cel care conduce grupul strategic anti-Covid de la Cluj, este infectat cu coronavirus, anuntul fiind facut chiar de el. De asemenea, si sotia si fiul acestuia, in varsta de 9 luni, au fost si ei diagnosticati cu COVID-19. Articolul Prefectul Clujului, Mircea Abrudean,…

- Un vasluian e acuzat ca iși batea crunt copiii, cel mai mic avand doar un an. Soția, in varsta de 31 de ani, și cei 9 copii ai cuplului au ajuns la un centru unde primesc ajutor, iar barbatul a fost reținut, potrivit Mediafax.Polițiștii din Barlad au fost sesizați, prin 112, ca un barbat in…

- Actorul a dedicat, recent, o postare emotionanta fiicei lui, Charlotte, care a murit in 2013, la varsta de 41 de ani, de cancer ovarian. La sapte ani distanta de acel moment tragic, Pierce a postat o fotografie pe Instagram cu mesaj dureros.