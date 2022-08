Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Bancescu traiesc de mai mulți ani de zile o poveste de dragoste. Anul trecut, in noiembrie 2021, ei au facut nunta in America. La un an de zile de la eveniment, soția artistului a facut dezvaluiri despre relația lor. Gabriela Bancescu a povestit cum a inceput, de fapt,…

- Maestrul Eugen Doga, impreuna cu soția sa, Natalia, au implinit astazi 60 de ani de casnicie. Despre aceasta a scris Eugen Doga pe pagina sa de Facebook, transmite realitatea.md. „Familia pentru mine este un port originar unde sint inscris, unde stau la evidenta, unde mi-am lasat cele mai sfinte simtiri…

- Doi tineri proaspat casatoriti din Suceava au ramas fara darul de nunta chiar a doua zi dupa fericitul eveniment. Un hot a intrat in apartament in lipsa lor si le-a luat toti banii, peste 17.000 de euro, informeaza Observatornews. Incidentul a avut loc la finalul saptamanii trecute, cand mirii se aflau…

- Claudia Patrașcanu e de trei ani o femeie singura, insa nu și din punct de vedere legal. Cantareața e inca soția lui Gabi Badalau, barbatul cu care se afla in proces de divorț. Artista susține ca daca ar reuși sa se separe oficial de tatal copiilor, nu va mai face niciodata nunta cu altcineva.

- Mijlocașul celor de la FC Buzau, Alin Manea, și-ar surprins invitații cu un moment inedit. Alin Manea a avut o pauza competiționala de care iși va aduce aminte toata viața! Alin și soția sa, Iulia, sunt impreuna de 8 ani. „De la 17 ani suntem impreuna și a venit momentul sa facem și pasul cel mare.…

- Pentru ca este weekend și cu siguranța vrei sa te delectezi cu o serie de glume, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care iți vor aduce zambetul pe buze și te vor amuza copios. Iata care sunt glumele pe care le poți impartași cu cei dragi!

- S-au cunoscut in timpul facultații. Dupa examenul de licența, s-au cununat. A fost o ceremonie simpla, modesta. Nu au facut nunta la momentul respectiv, din cauza unor chestiuni de natura religioasa. Mai tarziu, dupa ce in viața lor a aparut și un baiețel caruia i-au dat numele Vlad, au dat și marea…

- Andrei Duban a aniversat jumatate de secol de viața. Celebrul actor a implinit 50 de ani duminica și a dezvaluit cum a decurs marea zi, in urma cu puțin timp. Cu ocazia unei aniversari atat de importante, soția i-a daruit cadoul la care a visat o viața intreaga.