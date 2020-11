Stiri pe aceeasi tema

- Violata ani la rand de tata pe vremea cand era minora, abuzuri in urma caruia a nascut o fetita, o tanara din Timis l-a chemat in instanta pe individ. Fata a hotarat sa rupa tacerea dupa ce tatal, disperat ca fata a fugit, a amenintat-o ca-i ucide fetita. Individul e judecat pentru viol si incest.

- Fericire de nedescris in familia lui Șerban Copoț. Soția artistului mai are puțin și naște, iar Șerban a impartașit totul cu fanii din mediul online! Ce imagine emoționanta a postat pe contul de Instagram?

- 1 total views In orașul nostru, Ramnicu Valcea, avem un baiețel de numai 3 anișori, diagnosticat cu o boala rara și fatala in același timp, daca nu primește vaccinul ZogenSma. Facem public cazul micuțului, sa fie cat mai cunoscut și sa afle cat mai multa lume despre el. Public acest in articol in speranța…

- Bucataresele de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu au pregatit o tona de legume conservate, destinate pacienților care vor fi internați in sezonul rece. Potrivit specialiștilor, acestea conțin vitamine și nutrienți esențiali pentru recuperarea sanatații, anunța MEDIAFAX.Bucataresele…

- Silviu Mircescu este unul dintre cei mai apreciați tineri actori de la noi. De-a lungul anilor a jucat in mai multe producții romanești și chiar s-a lansat in muzica. Actorul are o piesa alaturi de Andreea Balan și este prieten cu George Burcea. In curand acesta va deveni tata.„Sunt foarte bine, sunt…

- Lui Nelu Tataru i s-a dat exemplul landului Baden-Wurttemberg din Germania, care cere doar profesorilor sa poarte masti in clasa si permite cantatul la ora de muzica. Ministrul a explicat ca trebuie vazut si care sunt spatiile pe care le au la dispozitie aceste scoli pentru a se desfasura cursurile…

- Cosoi (38 ani) și soțul sau, Cosmin Curticapean mai au impreuna o fetița, pe numele sau Rita. Bucuria e nespusa in familia actriței și vedetei de televiziune, toate pregatirile pentru amenajarea casei fiind facute in avans. Laura Cosoi, prima iubire a lui Smiley, traiește o frumoasa poveste de dragoste…

