Stiri pe aceeasi tema

- Preasfințitul Parinte Vasile Someșanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a decedat vineri, 8 octombrie. S-a nascut la 30 decembriei 1948 in Cluj. A urmat școala generala...

- ITM Constanta anunta trecerea in nefiinta a lui Gabriel Olteanu. Colectivul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta anunta cu nemasurata tristete ca s a stins din viata Gabriel Olteanu.Acestia spun ca el a fost un om minunat, un coleg extraordinar si un bun prieten care "va ramane mereu in sufletele…

- Veste trista pentru teatru romanesc. Ion Caramitru, unul dintre cel mai mari actori de teatru și film ai Romaniei, a decedat ieri, la varsta de 79 de ani. Directorul general al Teatrului Național din București, era internat la Spitalul Elias de mai bine de 3 saptamani.

- Cornelia Levonian a fost profesor de istorie la Colegiul Energetic Constnata in perioada 1990 2007. Este doliu in invatamantul din judetul Constanta. O cunoscuta profesoara de istorie s a stins din viata. Anuntul a fost facut de rudele indurerate. "Cu nespusa durere in suflet, familia anunta trecerea…

- Familia Regala a anuntat decesul arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana.Familia Regala a Romaniei afirma ca moartea arhiducesei reprezinta o grea pierdere pentru intreaga Familie.Familia Regala a aflat cu mare tristete vestea trecerii la cele vesnice a Altetei Sale Imperiale…

- Dupa o lunga suferinta, legenda fotbalului german, Gerd Muller, a murit. Anuntul a fost facut chiar de cei de la Bayern Munchen, care spun ca tragedia a avut loc in aceasta dimineata, relateaza digisport.ro.

- Legendarul fotbalist german Gerd Muller a decedat, la varsta de 75 de ani, a anunțat, duminica, Bayern Munchen, echipa unde acesta a fost atacant. Muller a fost golgheterul all-time al lui Bayern Munchen, a marcat...

- Basistul trupei americane ZZ Top, Dusty Hill a murit miercuri, la varsta de 72 de ani. El a cantat cu trupa mai mult de 50 de ani. Anunțul a fost facut de colegii de trupa Billy Gibbons și Frank Beard.Dusty Hill a murit in somn, in locuința sa din Houston, Texas.