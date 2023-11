Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu, soția lui Dani Oțil a facut zilele trecute un anunț pe Instagram care i-a uimit pe toți fanii. Deși cei doi au trecut prin clipe grele, se pare ca un nou membru al familiei le alina durerea. Ce s-a intamplat cu pisica pe care o aveau și cine le alina acum dorul de ea.

- In dupa-amiaza zilei de marți, 31 octombrie 2023, cand mulți au celebrat Halloweenul, Gabriela Prisacariu și partenerul sau de viața, Dani Oțil, au marcat o apariție uluitoare pe strada. Unii au apreciat umorul cuplului. Alții au criticat aspru atitudinea adoptata de cei doi soți. Cum au fost filmați.…

- Gabriela și Dani Oțil formeaza unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și au impreuna un baiețel, pe Tiago. Atat prezentatorul de la Neatza, cat și partenera sa de viața sunt activi in mediul online, acolo unde au…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu sunt unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc care au reușit sa inspire și sa incante cu povestea lor de dragoste. Cei doi au un baiețel pe nume Tiago, care a devenit un cavaler in adevaratul sens al cuvantului.

- Gabriela Prisacariu se numara printre vedetele din Romania care nu se tem sa-și arate frumusețea naturala. Recent, soția lui Dani Oțil s-a fotografiat la primele ore ale dimineții, alaturi de Tiago, fiul sau.

- In urma cu cateva zile, Dani și Gabriela Oțil au plecat in luna de miere, dar se pare ca escapada lor nu a fost lipsita de peripeții, asta pentru ca nici bine nu au ajuns pe aeroport și au ramas fara bagaje. In ciuda acestui lucru, cei doi se bucura, in continuare, de vacanța.

- Gabriela Prisacariu a incins atmosfera in vacanța din Grecia. Soția lui Dani Oțil se afla in luna de miere alaturi de prezentator, iar imaginile cu modelul in ipostaze incendiare nu au intarziat sa apara.