- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- O noua veste este motiv de mare, mare bucurie in lumea mondena. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc inainte de nașterea bebelușului. Prezentatorul TV a dat vestea in direct la Neatza cu Razvan și Dani, dupa ce s-a aratat tare nedumerit cu privire la documentele de care are nevoie pentru a…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni anul acesta parinți. In luna august bebelușul va veni pe lume, iar ei au suficient timp la dispoziție pentru a se pregati și pentru a-i face camera micuțului sau micuței. Cei doi locuiesc intr-o casa mare din Corbeanca unde au totul la dispoziție. In urma…

- Simpaticul personaj din ”Las Fierbinți”, pe Mihai Bobonete il știe toata lumea datorita popularului serial, dar și a seriilor de stand up comedy din mediul online. Ferita de ochii curioșilor este familia sa, mulți intrebandu-se cine ii este alaturi in viața de zi cu zi actorului. Bobița din satul…