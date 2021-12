Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu este foarte ocupata cu creșeterea micuțului Luca Tiago, insa cu toate astea reușește cu brio sa iși faca timp și pentru alte treburi casnice, pe care daca nu le-ar face ea, nu are cine. Ei bine, iata ce a facut soția lui Dani Oțil, cat timp acesta este plecat de acasa. Prezentatotul…

- Dani Oțil este din ce in ce mai obosit, și asta nu o spunem doar noi, ci chiar el in cadrul emisiunii pe care o prezinta in fiecare zi pe micile ecrane. Ei bine, acum am aflat și care este motivul! Prezentatorul TV și-a intrat pe deplin in rolul de tata, astfel ca iși petrece nopțile alaturi de fiul…

- Dani Oțil și-a intrat cu adevarat in rolul de tata! Fara dar și poate, de foarte multe ori a demonstrat ca este un parinte devotat pentru micuțul Luca Tiago, insa de aceasta data și-a uimit marea comunitate. Prezentatorul TV a fost surprins de catre soția sa, Gabriela Prisacariu, intr-o ipostaza nemaivazuta,…

- Ieri,24 octombrie, a fost zi mare in familia lui Dani Oțil, asta pentru ca prezentatorul TV și partenera sa, Gabriela Prisacariu, și-au creștinat micuțul, pe Luca Tiago. Așadar, cei mai buni prieteni ai cuplului au fost prezenți atat la ceremonia de creștinare, cat și la petrecerea de botez, iar Razvan…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au avut parte de cele mai frumoase momente, asta dupa ce și-au botezat fiul. Prezentatorul TV și frumoasa lui soție au organizat un botez ca la carte, iar colegii de platou de la Neatza cu Razvan și Dani au participat la marele eveniment.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu o luna, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a declarat ca nu mai dorește al doilea copil și a explicat și de ce. In urma cu aproximativ o luna, soția lui Dani Oțil il aducea pe lume…

- Dani Oțil s-a pus la casa lui, are o soție superba și se declara cel mai implinit barbat. Ei bine, prezentatorul TV de a Neatza cu Razvan și Dani gasește in fiecare zi un moment sa glumeasca alaturi de colegii lui din platou. Iata cu ce probleme se vor confrunta la batranețe cei doi!

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu cateva saptamani, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Cei doi petrec foarte mult timp alaturi de baiețelul lor, Luca Tiago și trec prin cea mai frumoasa perioada din viața lor.