- Dani Otil s-a impus pentru al doilea an consecutiv in prima etapa din Campionatul National de Super Rally powered by Superbet. Otil a inregistrat o victorie clara la Deva, pe circuit stradal, avand un avanaj de peste 3 secunde fata de urmatorul clasat.

- Jason Momoa și-a sarbatorit ziua de naștere mai devreme anul acesta. La sfarșitul saptamanii trecute, indragitul actor, nascut pe 1 august 1979, a organizat o mica petrecere la el acasa unde și-a invitat pritetenii apropiați. Printre aceștia, s-a numarat și Emilia Clarke, fosta sa partenera din “Urzeala…

- Imagini vremea rea a facut prapad in cursul zilei de ieri și pe timpul nopții. Zeci de gospodarii inundate. 140 de familii au ramas izolate din cauza surparii carosabilului.foto Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate…

- Ruta alternativa din municipiul Suceava a facut obiectul mai multor materiale de presa, unele mai critice, altele favorabile. Pentru ca tot s-a discutat despre ea și va deveni parte din cotidian, "Monitorul de Suceava" a facut un experiment. Am mers cu bicicleta din centrul municipiului ...

- Imagini spectaculoase au fost surprinse, marți, in stațiunea Mamaia. Norul Shelf a acoperit cerul in stațiune, lasandu-i pe turiști fara cuvinte. Mai multe fotografii au fost postate pe Facebook de Furtuni Romania.Cei care s-au aflat, marți, in stațiunea Mamaia au avut parte de o surpriza. In jurul…

- Dupa ce un pui de urs domesticit care traia la o pensiune din Predeal a fost impușcat cu acordul Ministerului Mediului, a devenit virala o filmare postata pe aplicația Tik Tok cu o tanara care s-a dus foarte aproape de un urs pe marginea unei șosele pentru a fi fotografiata de prietenii ramași in mașina.…

- Nick Kyrgios a fost unul dintre mari contestatari ai turneului organizat de Novak Djokovic, "baiatul rau" din circuitul ATP luându-se într-o postare de pe Twitter de liderul mondial. Australianul a avut o reacție prompta dupa ce Nole a anunțat ca este pozitiv la Covid-19. Ce…

- Deși cei doi s-au desparțit, dupa cinci ani de relație, Razvan Simion a ținut sa transmita urari de bine fostei sale iubite care a implinit astazi 27 de ani. Potrivit spuselor lui, cei doi vor colabora in continuare și chiar au ramas buni prieteni. Citeste si: Razvan Simion, vacanta cu fosta…