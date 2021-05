Stiri pe aceeasi tema

- Veste bomba in showbiz! Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc chiar in aceste momente. Prezentatorul TV și frumoasa sa iubita au fost surprinși de catre paparazii Spynews.ro in timp ce se pregatesc de zor pentru marele eveniment. Singurele imagini din cea mai importanta zi pentru cei doi!

- Gabriela Prisacariu a avut o apariție de senzație in mediul online! Frumoasa blondina le-a adus fanilor zambetul pe bune printr-o fotografie amuzanta cu burtica de gravida. Iata care a fost detaliul prin care logodnica lui Dani Oțil a reușit sa starneasca hohote de ras in randul internauților!

- Vestea ca Dani Oțil și iubita lui vor avea un copil i-a bucurat tare mult pe fanii emisiunii Neatza cu Razvan și Dani. Ce pofte are logodnica simpaticului prezentator de la Antena 1, insarcinata fiind in patru luni. Ce mananca foarte des Gabriela Prisacariu. Iubita lui Dani Oțil, pofte de gravida Fericire…

- Fanii Survivor Romania vor avea parte de o surpriza de proporții joi, 8 aprilie! Este vorba despre 4 concurente noi care se alatura show-ului, dupa cele mai recente eliminari. Eliminarea Anei Porgras a starnit un val de nemulțumiri Fosta gimnasta Ana Porgras a parasit competiția Survivor, iar fanii…

- Radu Ștefan Banica (19 ani), fiul cel mare al artistului, actorului și prezentatorului TV Ștefan Banica Jr. (53 de ani), ii calca pe urme celebrului sau tata. In prezent, tanarul este unul dintre concurenții show-ului Te cunosc de undeva. Radu Ștefan Banica iși dorește sa participe la Asia Express Recent,…

- Dupa multa vreme in care a fost considerat un rebel, Dani Oțil se așeaza la casa lui. Astazi, alaturi de logodnica sa, Gabriela Prisacariu, dani facea anunțul zilei in showbiz-ul romanesc. In curand cei doi vor deveni parinți. Deja felicitarile curg pe contul sau de Instagram, din partea fanilor, dar…