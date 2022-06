Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, astfel ca mereu este cu simțul umorului la el, insa asta nu este tot. Din gluma in gluma și de la o vorba la alta, soțul Gabrielei Prisacariu a atins și subiecte mai sensibile, precum venirea pe lume a celui de al doilea copil in familia…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai indragiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țara, iar de fiecare data matinalul de la Antena 1 face o serie de dezvaluiri despre viața lui personala, dar și cea profesionala. De aceasta data, prezentatorul TV le-a marturisit telespectatorilor care era dorința…

- Nu mai este un secret faptul ca Dani Oțil și-a deschis un restaurant de lux, unde numeroase vedete merg pentru a-și delecta papilele gustative. Ei bine insa, nici bine nu a facut inaugurarea, ca ar fi aparut și primele probleme. Prezentatorul TV este de parere ca vinovații sunt chiar prietenii lui,…

- Ei bine, nu doar Dani Oțil face numeroase dezvaluiri din viața intima, ci și Razvan Simion. In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani, prezentatorul TV a povestit care este ritualul sau in fiecare dimineața, dar și un secret despre el, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Iata despre ce este…

- Se implinesc opt luni de cand Dani Oțil a devenit tata, iar stilul lui de parenting este subiect de discuție tot mai des in cadrul matinalului de la Antena 1. De data aceasta, chiar prezentatorul a fost cel care a dezvaluit ca iși minte fiul in fiecare dimineața.

- Dani Oțil și frumoasa lui soție, Gabriela Prisacariu, au petrecut cateva zile departe de meleagurile romanești, tocmai in Duba. In ediția din aceasta dimineața, Dani Oțil a dezvaluit la Neatza cu Razvan și Dani detalii despre experiența traumatizanta din vacanța. Iata ce nu ar mai repeta prezentatorul…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Dani Oțil este mereu pus pe glume și pe șotii! Ei bine insa, din vorba in vorba, prezentatorul TV a facut și o serie de dezvaluiri din intimitate la care nimeni nu se aștepta. Iata ce a povestit in direct la Neatza cu Razvan și Dani, chiar in ediția de astazi,…

- Ce probleme de sanatate au Gabriela Prisacariu și fiul ei. La cateva saptamani dupa ce a fost grav racita ea și fiul ei, cei doi nu au o stare de sanatate prea buna. Soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani le-a marturisit fanilor din mediul online prin ce momente trec ea și micuțul […]…