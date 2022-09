Stiri pe aceeasi tema

Postul național de televiziune din Marea Britanie, BBC, era cooptat in strategia "London Bridge is down", planul special conceput pentru momentul in care ar fi murit regina Elisabeta a II-a.

Presedintele chinez Xi Jinping a transmis vineri "sincere condoleante familiei regale, guvernului si poporului britanic", la moartea reginei Elisabeta a II-a, a transmis televiziunea publica CCTV, citata de AFP.

Reuters prezinta cateva date importante din viata reginei Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Regatului Unit. Acesta a murit joi, 8 septembrie, la varsta de 96 de ani.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Parinte Daniel, a transmis, joi seara, un mesaj de condoleante la moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. El a apreciat ca regina a fost "un prieten al poporului roman si al Bisericii Ortodoxe Romane".

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, in urma cu cateva ore, la varsta de 96 de ani, iar o lume intreaga este in doliu și o plange. Și fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush a postat un mesaj pe rețelele de socializare, dupa decesul Majestații Sale.

La puțin timp de la decesul Reginei Elisabeta a II-a, Charles a trimis un mesaj lumii. Moartea mult-iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, reprezinta un moment de mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Deplangem profund trecerea in nefiinta a unei suverane pretuite si a unei…

Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. "Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au transmis joi, dupa decesul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii ca fosta suverana a construit punți intre națiuni.