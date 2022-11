Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a avut o reacție dura la filmarile emisiunii „Te cunosc de undeva”. In varsta de 38 de ani, blondina a rabufnit la adresa unui concurent. Se pare ca gestul vedetei nu a fost tocmai pe placul producatorilor show-ului de la Antena 1, noteaza click.ro. O zi liniștita pe platourile de filmare…

- Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua cu un nou episod. Aseara, dupa ce s-au incaierat, cei doi au ajuns la secția de poliție acuzandu-se reciproc de violența. Antrenorul clubului Neftachi Baki din Azerbaidjan susține ca a fost agresat de fosta sa soție (s-a ales…

- Bobita, Giani, Celentano, si Dorel sar din saracia satului virtual Las Fierbinți direct in centrul orașului, la Sala Palatului. Și-au propus sa aiba sub bradul de Craciun 60.000 de euro din 2 spectacole. Cu doua spectacole de umor in luna cadourilor și a Craciunului, Mihai Bobonete, Adrian Vancica,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi la Londra duminica si luni, unde va participa la o intalnire cu Regele Charles al III-lea, apoi la funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit programului presedintelui Romaniei, duminica, 18 septembrie, Klaus Iohannis va participa la receptia…

- Toamna aceasta, spectacolul continua la PRO TV. S-au anunțat schimbari in grila de programe a postului de televiziune. Show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici” iși schimba zilele de difuzare. Surprizele continua pentru telespectatorii PRO TV. Incepand de saptamana viitoare, comedia marește miza intr-o…

- Peste zece ani de cand romanii au pașit pentru prima data in Fierbinți, satul in care fiecare pațanie este colorata cu umor, fiecare locuitor este desavarșit printr-o caracteristica specifica și in care fiecare zi este egala cu cate o poveste de neuitat! Peste 20 de sezoane in care serialul a devenit…

- Noile episoade cu Bobita, Dorel, Giani, Celentano și Geaninna, se vad pe Pro TV incepand din aceasta seara. Cel de-al 21-lea sezon al serialului de comedie va fi difuzat in fiecare miercuri și joi.

- „Las Fierbinți” e serialul care se difuzeaza de ani de zile la Pro TV. Proiectul a ajuns la sezonul cu numarul 10, fiind unul dintre dintre cele mai urmarite programe la TV. E filmat in localitatea Fierbinți, care a devenit renumita datorita serialului. In ultimii ani, localitatea Fierbinți a fost des…