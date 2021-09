Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a devenit tatic pentru prima oara in urma cu doar cateva zile, astfel se declara cel mai mandru tatic. Prezentatorul TV iși ajuta soția in creșterea bebelușului și nu ezita ori de cate ori are ocazia sa se afișeze cu cel mic pe rețelele de socializare. Fanii au ramas profund impresionați de…

- Gabriela și Dani Oțil se pregatesc intens pentru venirea pe nume a baiețelului lor. Cei doi așteapta cu nerabdare ziua cea mare, iar viitoarea mamica a postat astazi o noua imagine cu sarcina avansata, alaturi de care a scris un mesaj.„Ultimele zile cu burticaaa ”, a scris Gabriela Oțil pe contul de…

- Simona Halep traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Toni Iuruc, iar toata lumea știe ca in curand se vor și casatori. Deși sunt destul de discreți, tenismena a publicat ieri o fotografie emoționanta alaturi de partenerul sau de viața.

- Dani Oțil se bucura de o locuința cu adevarat impresionanta. Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani s-a decis sa le prezinte fanilor casa de lux ce ar trezi invidia oricui iși dorește sa aiba parte de un camin primitor, cu toate facilitațile incluse. Unde locuiește Dani Oțil, de fapt. Casa pe…

- O noua zi, o noua dezvaluire despre Dani Oțil a fost facuta la Neatza! Prezentatorul de televiziune a decis sa spuna lucrurilor pe nume și sa explice ce face aproape in fiecare noapte, iar Razvan Simion nu s-a putut abține de la glume. Ce face Dani Oțil aproape in fiecare noapte. Razvan Simion a ramas…

- Peste aproape doua luni, Dani Oțil, in varsta de 40 de ani și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți, așa ca, pregatirie sunt in toi. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 a povestit astazi ce experiența a avut, atunci cand a mers sa cumpere patuțul baiețelului care va veni in curand pe lume. „Ai…