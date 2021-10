Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil, acum ca are un moștenitor, este pregatit sa faca și bani pentru micuț, dar și cu ajutorul acestuia. Astfel, ca are un plan bine pus la punct pentru a incepe totul inca din aceasta iarna. Unde mai pui ca la dorința lui Florin Ristei, in plan ar putea fi implicata și Naomi Hedman, pentru a-i…

- A trecut aproape o luna de cand prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a devenit tatic pentru prima data. Dani Oțil este cat se poate de sincer, așa cum ne-a obișnuit deja, și prezinta viața unui proaspat tatic pe rețelele de socializare, cu bune și cu rele, fara sa spuna ca totul este perfect.…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu o luna, iar de atunci viața lor s-a schimbat complet. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a declarat ca nu mai dorește al doilea copil și a explicat și de ce. In urma cu aproximativ o luna, soția lui Dani Oțil il aducea pe lume…

- Gabriela Prisacariu este in culmea fericirii de cand l-a adus pe lume pe fiul ei, Luca. Ei bine, vedeta nu rateaza nicio ocazie sa se posteze alaturi de baiețelul ei, așa ca recent, soția lui Dani Oțil a publicat o imagine de colecție in mediul online cu micuțul sau.

- In urma cu aproape o luna, Gabriela Prisacariu aducea pe lume un baiețel perfect sanatos. Soția lui Dani Oțil a starnit mari controverse pe Internet, dupa ce a spus cum iși liniștește copilul atunci cand plange. Dani Oțil este cunoscut pentru glumele sale și simțul umorului pe care il are, iar soția…

- Dani Oțil și Gabriela au devenit, sambata dimineața, parinții unui baiețel. Tanara mamica a postat prima fotografie cu bebelușul, de pe patul de spital. Gabriela a ales sa posteze pe Instagram, o fotografie cu bebelusui in timp ce il ține la piept, dar fara sa-i dezvaluie și chipul baiețelului sau....…

- De peste zece ani de zile, Dani Oțil locuiește intr-o vila in Corbeanca, in apropiere de București. Prezentatorul și-a aratat pentru prima data locuința. A povestit pentru lovedeco.ro cum a amenajat bucataria, baia, pivnița, chiar și terasa, locul unde petrece destul de mult timp. Prezentatorul și-a…