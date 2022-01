Stiri pe aceeasi tema

- Dani Otil a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1 ca si el a fost afectat de problema cu care se confrunta mai multi romani in aceasta perioada. Prezentatorul TV a marturisit ca a ramas uimit cand a vazut cat are de plata pe factura de la curent, asa ca s-a grabit sa ia primele…

- Liviu Rodeanu, pensionar, a primit o factura de curent de aproape 10.000 de lei, din cauza unui contor defect. „Aici este totalul de plata, 9.782 de lei Reprezinta contravaloarea a 13.567 de kw, un consum mediu zilnic de 149 de kw. Asta e consum de fabrica, aici e o locuința particulara, consum casnic,…

- Un pensionar din Mureș a primit o factura de curent de aproape 10.000 de lei, din cauza unui contor defect. Contactat de Digi24, furnizorul de energie a precizat ca barbatul isi va primi banii inapoi luna aceasta.

- O femeie din Craiova a primit intr-o singura zi patru facturi pentru energie electrica, toate insumand aproape 82.000 de lei, adica peste 16.500 de euro. Femeia are o casa cu doua camere și spune ca nu are cum sa consume atata curent, pentru ca are doar un televizor, un frigider, un boiler și cateva…