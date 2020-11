Chiar daca traim vremuri grele in care abia mai avem unde sa calatorim, iata ca prezentatorul de televiziune și iubita lui, model de succes, au gasit timp și un loc special unde sa calatoreasca. Dani Oțil și iubita lui Gabriela Prisacariu au ajuns in Turcia, la Istanbul.Cei doi indragostiți au... The post Dani Oțil cu iubita intr-o vacanța romantica appeared first on Tabu .