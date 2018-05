Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorii de la „‘Neatza cu Razvan si Dani” vor fi inlocuiți saptamana viitoare pentru o zi . In platoul matinalului de la Antena 1 va fi alta gazda cu care telespectatorii sunt obișnuiți. Astazi, in cadrul emisiunii, s-a aflat cine ii va inlocui pe Razvan Simion și Dani Oțil cat timp ei vor absenta…

- Anunțul surprinzator a fost facut de unul dintre prezentatorii de la „‘Neatza cu Razvan si Dani”. Fara prea multe explicații, Dani Oțil a spus ca atat el, cat și colegul și prietenul sau vor lipsi vinerea viitoare, pe 25 mai, de la munca. Citește și: Dani Oțil iubește din nou?! Cine e femeia care i-a…

- Razvan și Dani, prezentatorii emisiunii Neatza, vorbesc despre parolele de la computer de Ziua Mondiala a parolei. Dani Oțil susține ca nu și-a uitat niciodata parolele. ”Nu am apasat butonul de forget password niciodata!”, a spus Dani. Sa il credem pe cuvant?!

- Joi seara (26 aprilie), Dani Oțil (37 de ani) a fost surprins la așteptand cumințel la semafor, pe Bulevardul Aviatorilor. Nici bine n-a venit caldura, ca „matinalul” de la „Neatza cu Razvan și Dani” și-a și scos scuterul din garaj, un exemplar Yamaha superb. Realizatorul tv este un impatimit al motocicletelor…

- Lidia Buble e tare fericita, pentru ca și-a lansat clipul celui mai nou single de care e tare mandra și pentru care a muncit extrem de mul. Artista a cantat in premiera la „‘Neatza cu Razvan si Dani” piesa in care apare și iubitul ei. Lidia Buble a avut o apariție incendiara in platoul matinalului […]…

- In platoul de la „‘Neatza cu Razvan si Dani” și-a facut apariția una dintre cele mai extravagante apariții la TV. Oana Stamate, de profesie stripteuza, care practica BDSM-ul, a venit sa vorbeasca participarea ei la „Chefi la cuțite” și ce planuri are peste cațiva ani. La un moment dat, Dani Oțil a parut…

- Rudele, prietenii și fanii lui Dani Oțil au avut parte de o surpriza inedita astazi! Prezentatorul TV a aparut azi, in cadrul ediției speciale din a doua zi de Paște, cu un look total diferit. In primele secunde cand au dat sa se uite la „‘Neatza cu Razvan si Dani”, mulți au crezut ca in […] The post…

- Dani Oțil a facut o postare emoționanta pe rețelele de socializare, prezentatorul a ales un mod inedit prin care ii transmite “La mulți ani!“ mamei sale. Și-a adus aminte de o intamplare din copilarie și a facut-o publica, chiar de Ziua Mamei. “Ma imbolnavisem rau. Eram micuț. Am vomitat toata ziua…