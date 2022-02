Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil a fost invitat la podcastul lui Radu Țibulca, unde a vorbit și despre creditele pe care le are la banca. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a marturisit ca exista oameni care il urasc pentru ca face reclama la diverse produse. Vedeta de la Antena 1 a marturisit ca primul credit…

- Dani Oțil nu vrea sa fie naș la nunta colegei sale, Ramona Olaru, și a spus și motivele intr-un interviu pentru tvmania.ro . Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” nu se poate baza pe colegii sai atunci cand va face pasul cel mare, pentru ca nici Razvan Simion nu poate sa o cunune. In cadrul interviului,…

- Dani Oțil a anunțat in aceasta dimineața in cadrul emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani” ca iși vinde garsoniera. Colegul sau, Razvan Simion, a reacționat imediat și a zis ca o cumpara el, insa raspunsul prietenului sau l-a facut sa dea și alte detalii despre situația lui financiara. De data asta este…

- Prezentatorul de la Neatza a marturisit, in timpul emisiunii sale de marți, ca i-a venit factura la curent. Dani Oțil spune ca s-a trezit cu o suma frumușica de plata, așa ca a luat deja masuri. Prețurile ridicate la gaze și la curent electric au inceput sa faca victime și in randul vedetelor. Dupa…

- Dani Otil a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1 ca si el a fost afectat de problema cu care se confrunta mai multi romani in aceasta perioada. Prezentatorul TV a marturisit ca a ramas uimit cand a vazut cat are de plata pe factura de la curent, asa ca s-a grabit sa ia primele…

- Gabriela Prisacariu este foarte ocupata cu creșeterea micuțului Luca Tiago, insa cu toate astea reușește cu brio sa iși faca timp și pentru alte treburi casnice, pe care daca nu le-ar face ea, nu are cine. Ei bine, iata ce a facut soția lui Dani Oțil, cat timp acesta este plecat de acasa. Prezentatotul…

- Dani Oțil și-a luat casa din Corbeanca, dupa ce a fost impins de la spate de Razvan Simion. Prezentatorul de la Antena 1 avea alte planuri cu banii pe care ii avea și voia sa-și cumpere un avion, deși statea intr-o garsoniera. Invitat in podcastul lui Speak, Dani Oțil a facut o serie de dezvaluiri la…