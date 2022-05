Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, insa la fel de amuzant și pus pe șotii era și in copilarie! Recent, in platoul Neatza cu Razvan și Dani, prezentatorul TV a dezvaluit ce obișnuia sa faca imediat dupa slujba de a doua zi de Paște. Mai mult decat atat, le-a povestit fanilor…

- In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani s-au abordat subiecte sensibile despre tot ceea ce inseamna Paștele, dar și cum trebuie cinstit Mantuitorul Nostru. Ei bine, printre altele, Dani Oțil a povestit și cum era aceasta mare sarbatoare in copilaria lui, dar mai ales ce obișnuia sa faca alaturi…

- Nici bine nu a plecat Lidia Buble din platoul Neatza cu Razvan și Dani și deja a publicat o serie de replici dure pentru soțul Gabrielei Prisacariu. Se pare ca Dani Oțil nu s-a ținut de promisiunea facuta, astfel ca artista a dezvaluit care este motivul pentru care a enervat-o, dar și cum poate remedia…

- Lidia Buble a uimit pe toata lumea, dis-de-dimineața, cand și-a facut apariția in platoul Neatza cu Razvan și Dani, asta imediat dupa ce i-a dat o replica neașteptata soțului Gabrielei Prisacariu. Ce-i drept, nimeni nu se aștepta, insa frumoasa cantareața nu s-a putut abține. Iata cum a reacționat prezentatorul…

- Dani Oțil a luat pe toata lumea prin surprindere, chiar in emisiunea pe care o prezinta in fiecare dimineața alaturi de Razvan Simion. Din vorba in vorba, prezentatorul TV a ajuns la un subiect sensibil, astfel ca i-a facut o propunere indecenta Ramonei Olaru. Iata ce i-a spus colegei sale de breasla,…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, insa ceea ce mulți nu știu este ca și in copilarie era la fel de amuzant și pus pe glume. Astazi, soțul Gabrielei Prisacariu a povestit o intamplare neașteptata din copilaria sa, mai exact cand se afla la olimpiada de matematica. Iata prin…

- Ieri, Liviu Varciu a fost sarbatoritul zilei, insa se pare ca și astazi prietenii și colegii de breasla se țin de surprize uriașe pentru indragitul prezentator TV. Iata cum a fost așteptat la locul de munca inca de la primele ore ale dimineții, dar și ce l-a lasat fara cuvinte pe partenerul de viața…

- Dani Oțil pare captivat de iubita lui Cristiano Ronaldo, in ultima perioada, avand in vedere ca o aduce in discuție de cateva ediții la ”Neatza cu Razvan și Dani”. Prezentatorul ”a pus ochii” pe Georgina dupa ce tanara de 28 de ani a devenit ”subiectul momentului”, susține el.