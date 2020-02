Dani Oţil a simţit că este la un pas de moarte: "Tremuram atât de tare...Mi-am luat rămas-bun de la rude" Gripa a trecut si pe la Dani, insa nu oricum, ci cu adevarate simptome, care l-au facut sa isi ia ramas-bun de la rude, crezand ca nu o sa mai traiasca.

"Cand auzeam ca de ce gripa se merge la spital, radeam...in varful canapelei. Eu nu racesc, de fel, decat foarte, foarte greu, pentru ca imi petrec viața mult in munte. In schimb, se pare ca se lipește de mine orice. Daca stau langa cineva bolnav, imediat se lipește de mine. Cele mai urate doua zile din viața mea, din punct de vedere medical, au fost cand am avut nenorocirea asta de gripa. Va jur, intr-una dintre ele, mi-am… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu am continuat sa fac pe banii mei, e cașcavalul meu, pe care eu vi-l fac cadou, eu nu incasez niciun leu de la nimeni, nu e nimeni in spate decat fotoliul, nu va fi nimeni in spate niciodata, nu voi incasa niciun leu niciodata. Ințeleg pentru ca sunt foarte multe vizualizari, suntem la…

- Dupa un an de relație, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au logodit. Celebrul matinal de la Antena 1 i-a pus inelul de logodna pe deget in vacanța petrecuta in Mexic. «Miss Funduleț» s-a laudat cu prețioasa bijuterie pe rețelele de socializare, iar fanii i-au salutat. Surse spun ca anul acesta ar urma…

- Dani Otil are ganduri de insuratoare și vrea sa se așeze la casa lui, alaturi de aleasa inimii, frumoasa Gabriela Prisacariu, scrie spynews.ro. Citeste si Dani Otil si-a pozat iubita goala in cada si a urcat poza, din greseala, pe reteaua de socializare FOTO Dani Oțil și Gabriela Prisacariu…

- Dani Oțil a decis sa iși faca publica relația pe care o are de mai mult timp cu modelul Gabriela Prisacariu. Cei doi au plecat intr-o vacanța exotica, iar prezentatorul de televiziune a postat mai multe imagini. Daca pana acum nu posta deloc fotografii in care sa se vada chipul iubitei sale, de data…