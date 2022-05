Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil face de fiecare data o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. De data aceasta, prezentatorul TV a atras atenția telespectatorilor de la Neatza cu Razvan și Dani printr-o dezvaluire neașteptata. Dani Oțil a marturisit care este dorința lui peste cațiva ani.

- Nici bine nu a plecat Lidia Buble din platoul Neatza cu Razvan și Dani și deja a publicat o serie de replici dure pentru soțul Gabrielei Prisacariu. Se pare ca Dani Oțil nu s-a ținut de promisiunea facuta, astfel ca artista a dezvaluit care este motivul pentru care a enervat-o, dar și cum poate remedia…

- Lidia Buble a uimit pe toata lumea, dis-de-dimineața, cand și-a facut apariția in platoul Neatza cu Razvan și Dani, asta imediat dupa ce i-a dat o replica neașteptata soțului Gabrielei Prisacariu. Ce-i drept, nimeni nu se aștepta, insa frumoasa cantareața nu s-a putut abține. Iata cum a reacționat prezentatorul…

- Dupa cum toata lumea ii știe deja, Dani și Razvan sunt persoane cu un simț al umorului foarte dezvoltat și aduc mereu zambetul pe buzele celor care ii urmaresc la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani. In aceasta dimineața, Dani Oțil a povestit despre tinerețile lui cu Razvan și despre cum i-au ajutat…

- Cu toții știm ca Dani Oțil este un tatic model și responsabil. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a postat o imagine de colecție alaturi de fiului lui, dar și un mesaj emoționant. Cat de grijuliu este Dani Oțil cu baiețeul lui, mai ales pentru ca nu pierde niciun moment in care poate petrece…

- Gabriela Prisacariu Oțil, frumoasa soție a matinalului de la Neatza cu Razvan și Dani, se bucura de viața de mamica din plin. Frumoasa blondina posteaza adesea imagini cu bebelușul ei, Luca Tiago.

- Pe fondul tensiunilor internaționale existente, in urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, in ediția de azi a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani s-au adus și informații actualizate despre razboiul Rusia-Ucraina. Dani Oțil și-a amintit și el despre „legatura” sa cu Rusia, in ediția de azi a emisiunii,…

- Dani Oțil iși arata extrem de rar latura romantica, dar cu siguranța ea exista. In ediția de astazi a matinalului ”Neatza cu Razvan și Dani” de la Antena 1, prezentatorul a dezvaluit cat cheltuie pe un buchet de flori pentru soția lui, dar și prin ce peripeție a trecut ultima data cand a facut un astfel…