- Gata cu secretele, gata cu mesajele dure și cu injuriile! Dani Mocanu este alt om! Artistul le-a dezvaluit fanilor, prin intermediul unui blog, ca, surpriza: se pocaiește! In plus, fostul manelist s-a filmat chiar in timp ce mangaie ”Biblia” și i-a indemnat pe cei din mediul online sa-i urmeze exemplu!…

- Mai mulți consilieri ai USR/PLUS, aleși pe listele Consiliului Local Brașov, au refuzat vehement sa rosteasca formula legala a juramantului de investire. Unii nu au pus mana pe Biblie și au refuzat „Așa sa-mi ajute Dumnezeu”, iar altul a modificat juramantul, eliminand cuvantul „jur”. Victor Ilie a…

- Geo daSilva a fost primul dj roman a carui muzica a ajuns in cele mai populare cluburi din Europa. Candva adulat, rasfațat, artistul al carui mare succes ”I’ll Do You Like a Truck” se asculta in urma cu 12 ani in zeci de țari, a disparut din actualitatea muzicala autohtona, și reneaga anii de celebritate.…

- Ghidul suprem al Republicii islamice Iran, Ali Khamenei, a calificat miercuri drept un "act prostesc" sustinerea de catre presedintele francez Emmanuel Macron a caricaturilor cu profetul islamului, Mahomed, relateaza AFP."Intrebati-l acest lucru pe presedintele vostru: de ce sustine ofensa…

- Desi nu a reusit sa produca marea bomba a campaniei, care sa schimbe tendinta votului popular si la nivelul statelor cheie si sa-i garanteze drumul spre al doilea mandat, Presedintele SUA, Donald Trump, a obtinut glontul de argint fara sa vrea, scrie analistul Iulian Chifu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, considera ca Isus Hristos, care este „doctorul cel mare”, poate tamadui pandemia de coronavirus care s-a intins in toata lumea, relateaza Mediafax, citat de Hotnews.ro.IPS Andrei a declarat sambata in predica rostita in cadrul slujbei de Liturghie de la Manastirea…