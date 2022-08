Dani Mocanu și frații săi, anchetați pentru tentativă de omor Politistii si procurorii argeseni fac cercetari pentru infractiuni de tentativa de omor si tulburarea ordinii li linistii publice in urma unui scandal produs in noaptea de joi spre vineri intr-o statie de carburant din municipiul Pitesti, scandal in urma caruia un barbat a ajuns la spital, fiind ranit la cap. Dosarul a fost deschis in contextul in care Politia s-a autosesizat, intrucat nimeni nu a depus plangere. Printre cei implicati se numara si manelistul Dani Mocanu, au declarat pentru News.ro surse judiciare. Scandalul a avut loc noaptea de 18 spre 19 august, intr-o benzinarie din Pitesti.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii argeseni fac cercetari pentru infractiuni de tentativa de omor si tulburarea ordinii li linistii publice in urma unui scandal produs in noaptea de joi spre vineri intr-o statie de carburant din municipiul Pitesti, scandal in urma caruia un barbat a ajuns la spital, fiind…

- Politistii si procurorii argeseni fac cercetari pentru infractiuni de tentativa de omor si tulburarea ordinii li linistii publice in urma unui scandal produs in noaptea de joi spre vineri intr-o statie de carburant din municipiul Pitesti, scandal in urma caruia un barbat a ajuns la spital, fiind…

- Bataie in toata regula intr-un tren de pe ruta Mangalia – Sibiu. Nașu’ a fost batut de catre un calator. Un controlor a fost batut cu brutalite de un calator intr-un tren care circula pe ruta Mangalia-Sibiu. Oficialul CFR verifica biletele de calatorie, iar un calator a sarit imediat la bataie. Se pare…

- Doi tineri de 16 si 17 ani au fost retinuti, banuiti ca au furat un rucsac cu 60.000 de lei dintr-o sala de fitness din Sectorul 2 al Capitalei. Politistii din Bucuresti au retinut sambata doi tineri, de 16, respectiv 17 ani, banuiti de furt calificat, in Sectorul 2 al Capitalei. Cercetarile au inceput…

- Cel puțin 13 deținuți au fost uciși luni intr-o inchisoare din orașul ecuadorian Santo Domingo, a anunțat penitenciarul din Ecuador. Membrii familiilor care așteptau in fața inchisorii pentru informații erau vizibil suparați și furioși, acuzand forțele de ordine de corupție. Guvernul președintelui conservator…

- Imaginile de pe camerele de luat vederi facute publice de poliția din New South Wales (NSW) au aratat cum poliția evacueaza o femeie in varsta din vehiculul ei pe fondul unor inundații puternice. Potrivit unui comunicat de presa al poliției, femeia in varsta de 72 de ani a apelat la serviciile de urgența…

- Ucraina a cerut Turciei sa rețina cargoul Zhibek Zholy, sub pavilion rusesc, care transporta o incarcatura de cereale ucrainene luate din portul Berdyansk, ocupat de Rusia, potrivit unui oficial ucrainean și unui document vazut vineri de Reuters. Oficialul din cadrul Ministerului ucrainean de Externe,…

- Poliția militara din autoproclamata Republica Populara Luhansk (RPL) a afirmat ca a avansat in apropiere de Hirske, un oraș din regiunea Luhansk din estul Ucrainei. Unul dintre barbații prezentați, despre care se presupune ca ar fi un comandant, a declarat ca forțele sale separatiste incearca sa prinda…