Dani Mocanu și Costi Ioniță lansează „Fragolina” Dani Mocanu colaboreaza din nou cu Costi Ionița și lanseaza „Fragolina”, un single cu versuri in italiana și cu un vibe fresh. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Dani Mocanu, „Fragolina” este o piesa despre o iubire sincera și pasionala, ce iți trezește fluturii din stomac. Single-ul este o dedicație pentru femeia speciala, ce reușește prin atitudine sa cucereasca barbatul, iar privirea lui sa devina a ei. Deși piesa este despre iubire, videoclipul surprinde prin imagini un mood diferit, unul de vara unde distracția nu lipsește, iar in mijlocul grupului se afla ea, cea care i-a furat inima.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

