Stiri pe aceeasi tema

- Veste extraordinara pentru dascalii din Romania! Marcel Ciolacu a anuntat ca se vor da bani in plus pentru profesori. Suma este considerabila! Anunt important! Se dau bani in plus pentru profesori Marcel Ciolacu a facut un anunt de zile mari pentru toti profesorii din Romania, in plina pandemie de coronavirus.…

- Ionuț Stroe (40 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, a oferit noi detalii, in cadrul unei emisiuni televizate, despre revenirea spectatorilor pe stadioane. Acesta a precizat ca suporterii vor putea intra din nou pe arenele din Romania doar dupa ce cazurile zilnice de infectari cu coronavirus…

- O decizie cu privire la candidatura Danei Budeanu va fi luata in functie de rezultatul alegerilor locale, scrie Adevarul. Daca Gabriela Firea va castiga un nou mandat de primar general, va avea libertate totala pentru a alcatui listele PSD Bucuresti pentru alegerile parlamentare. "Firea…

- Simona Halep a castigat al 21-lea titlu WTA al carierei, la Praga, dupa 6-2, 7-5 in finala cu Elise Mertens. A fost un succes care cu siguranta face minuni pentru moralul jucatoarei din Romania. Iar fanii asteapta acum decizia legata de participarea la US Open 2020. Simona a promis ca va da un raspuns…

- Expertii din Marea Britanie avertizeaza ca analgezicele, precum paracetamol, ibuprofen si opioide, nu ar trebui prescrise pentru tratarea durerilor cronice, pentru ca astfel de medicamente pot face mai mult rau decat bine, potrivit romania-actualitati.ro.Citește și: Mutarea pandemiei! Gigantul…

- Intr-o perioada dificila pentru toti, TVR aduce in case Festivalul International 'Cerbul de Aur' intr-o formula inedita. Pentru ca totul sa fie perfect, deja se fac repetitii in studiourile Televiziunii Romane. Scena e pregatita, iar artiștii au facut repetiții pentru a doua zi consecutiv. Emoționați,…

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai apreciați și urmariți maneliști din Romania, lucru ce reiese din milioanele de vizualizari inregistrate de videoclipurile cantarețului. Fanii au descoperit recent cat caștiga acesta in fiecare luna, din YouTube.

- DINAMO vs FCSB. Dinamoviștii spun ca nu vor renunța la a-și gasi dreptatea in „cazul Andrei Vlad”, strang bani pentru Tribunalul de la Lausanne - intre 20.000 și 45.000 de euro. Dinamo nu renunța la ideea de a-și gasi dreptatea in „cazul Andrei Vlad", deși e clar ca nu va juca finala Cupei Romaniei,…