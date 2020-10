Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, 62 de ani, patronul FCSB, a evitat sa faca declarații in precedentele saptamani, iar ultimele sale cuvinte contureaza un alt personaj fața de cel pe care opinia publica il știa. Intrebat de catre reporterii AntenaSport despre meciul Romania - Irlanda de Nord 1-1 din Liga Națiunilor, finanțatorul…

- Simona Halep s-a intors de la turneul din Praga, insa nu cu mana goala, ci cu inca un trofeu de care este mandra tare. Pentru a se rasfața dupa bunul plac, tenismena s-a dus la salonul unei bune prietene pentru a se relaxa așa cum merita.

- Se pare ca vara nu a trecut inca. Meteorologii au semnalat ca urmeaza cateva zile caniculare in majoritatea parților din Romania. Astazi, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, local caniculara in Campia Romana, unde disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu unele innorari,…

- Razboiul dintre Eugen Teodorovici și Marcel Ciolacu a trecut din interiorul partidului la Tribunalul București, unde ministrul „Discoteca” solicita amanarea Congresului. Chiar daca data cand va avea loc Congresul PSD a fost deja stabilita cu ceva vreme in urma, Teodorovici vrea amanarea acestuia printr-o…

- Nimanui nu-i este ușor, indiferent de ce parte a baricadei s-ar afla, sa treaca printr-un divorț, mai ales daca au fost mulți ani de stat impreuna, ca in cazul Ancai Țurcașiu, aceasta divorțand dupa 22 de ani de casnicie. Anca Țurcașiu, schimbare radicala dupa divorț Ajunsa la frumoasa varsta de 50…

- Surpriza uriașa pentru fanii Insula iubirii, dupa ce fosta concurenta Hannelore Ulrich și-a facut o schimbare radicala de look! Fosta iubita a lui Bogdan din sezonul 4 al emisiunii s-a tunat și și-a schimbat culoarea parului.