Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu este atacat virulent dupa ce a folosit in videoclipul lui, un leu slabit și ranit. Imaginile din videoclipul aflat pe locul 1 in trendingul romanesc de cateva zile au devenit virale pe internet. Se poate vedea cum leul este ranit și destul de slabit, iar acest lucru a fost sesizat de foarte…

- Val de indignare pe internet, dupa ce cantarețul de manele Dani Mocanu a lansat un videoclip in care apare un rau plin de ranit. Mai multe persoane scriu pe Facebook ca au sesizat Poliția. Mocanu spune ca leul a fost tratat „ca un bebeluș”, iar ranile fac parte din regie și reprezinta un „machiaj profesional”.

- Un barbat, de 31 ani, din Republica Moldova, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, cumparat cu 300 de dolari, informeaza, joi, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati. Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Familia Stoian risca dosar penal. Asta dupa ce poliția a venit in aceasta dimineața acasa la Florin Salam și a cerut ca mortul sa fie dus direct la groapa. Familia Stoian risca dosar penal! E mare drama in familia lui Florin Salam, dupa ce fratele sau, Nelu Stoian, a decedat din cauza noului coronavirus.…

- Nicusor Dan ar fi lasat autoturismul parcat acolo timp de 35 de minute, potrivit celor spuse de Gabriela Firea. "Presa anunta ca domnul candidat al Dreptei Unite a parcat 35 de minute pe linia de tramvai, blocand tot! Adica o cale publica de acces protejata prin lege! Adica dosar penal! Of,…

- In ultimele zile tot mai multe vești despre oficiali PNL implicați in diverse evenimente, aproape tragice, apar in spațiul public. Dupa ce duminica Ministrul Transporturilor a fost implicat, indirect, intr-un accident frontal, astazi aflam despre al oficial PNL. Un membru PNL a fugit de la locul accidentului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, nu este singurul PNL-ist care este un pericol pe șosele. Șeful de campanie al candidatului PNL la Primaria Craiova a comis un accident și a parasit locul accidentului.Cristi Nedelcu, șeful de campanie al lui Nicolae Giugea, se vede pe imagini cum lovește…

- La data de 26 august a.c., in jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Leordeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza localitații Leordeni, un caine este transportat fiind legat de un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat persoana…