Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu și Yoannes iși dau replica dupa replica, asta dupa ce manelistul i-a atacat pe cei influencerii care merg in Dubai la evenimente, insa de care spune ca nu au nicio legatura cu acestea. La auzul vorbelor Yoannes i-a dat replica, insa acum Dani Mocanu are o noua reacție.

- In plin divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a plecat din Romania. Impresara se afla acum in Dubai, unde se concentreaza la viața sa profesionala. Acolo, ea participa la cateva evenimente și, cu aceasta ocazie, se rasfața in mașini de lux, hoteluri exclusiviste. In urma cu trei saptamani,…

- Jador s-a indragostit din nou?! Este unul dintre cei mai ravniți burlaci din lumea maneliștilor, insa destul de rar face declarații despre viața lui amoroasa. Noaptea trecuta, Jador a fost surprins alaturi de o blondina focoasa, in Dubai. Iata cine este domnișoara și care este, de fapt, legatura dintre…

- Subiectul acestor zile este divorțul dintre Anamaria Prodan (Reghecampf) și Laurențiu Reghecampf. Au aparut multe informații de la inceputul acestui scandal de presa, totul culminand cu anunțul lui Reghe. Celebrul antrenor anunța depunerea actelor de divorț, ca mai apoi, sa publice și primele poze cu…

- Impresarul și-a schimbat complet look-ul și a postat un mesaj care le-a dat tuturor de gandit. Anamaria Prodan a plecat la Dubai, fiind la un pas sa se desparta de Laurențiu Reghecampf. Tehnicianul i-ar fi dat un ultimatum soției sale. Reghecampf ar fi parasit caminul conjugal de peste șase luni. Pentru…