Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu e implicat in multe scandaluri și probleme cu legea, insa manelistul nu uita de Divinitate. Cantarețul, aflat in arest la domiciliu, a publicat un clip video in care arata cum se roaga alaturi de copiii sai in genunchi la Dumnezeu.

- Cantaretul de manele Dani Mocanu a fost surprins in urma cu doua nopti de camerele de supraveghere ale unei benzinarii din Pitesti cand grupul de barbati din care facea parte a atacat cu brutalitate un alt barbat, care a ajuns de urgenta la spital, informeaza publicatia locala Ziarul Argesul . Anchetatorii…

- Cantarețul de manele Dani Mocanu a fost reținut The post Politistii din Mures au facut percheziții la casa lui Dani Mocanu! Manelistul a fost reținut appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Politistii din Mures au facut percheziții la casa lui Dani Mocanu! Manelistul a fost reținut…

- Dani Mocanu a ajuns la audieri, dupa perchezițiile efctuate joi dimineața la domiciliul lui. Mascații l-au ridicat pe manelist și l-au dus la audieri in Targu Mureș, pentru a da explicații intr-un nou dosar deschis pe numele lui.

- Polițiștii s-ar fi autosesizat dupa ce pe Internet a aparut un clip in care Dani Mocanu ar fi amenințat cu un cuțit un tanar, intr-un club din Targu Mureș, conform unor surse. Astfel, politistii din Mures au facut, joi dimineața, o percheziție in Argeș, la casa lui Dani Mocanu, din Ștefanești, „intr-un…

- Polițiștii s-ar fi autosesizat dupa ce pe Internet a aparut un clip in care Dani Mocanu ar fi amenințat cu un cuțit un tanar, intr-un club din Targu Mureș, conform unor surse. Politistii din Mures au facut, joi dimineața, o percheziție in Argeș, la casa lui Dani Mocanu, din Ștefanești, "intr-un dosar…

- Cantarețul de manele, Dani Mocanu, are din nou probleme cu legea. Polițiștii au facut in aceasta dimineața percheziții la casa din Argeș a cantarețului. Oamenii legii ar fi cautat probe intr-un dosar de amenințare deschis dupa ce cantarețul a amenințat un tanar cu un cuțit, intr-un club din Targu Mureș.…