Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și George Burcea sunt desparțiți, insa pana acum niciunul dintre ei nu a dorit sa faca o declarație publica. Andreea Balan se pare ca a luat fraiele in mana și nu a mai rezistat presiunii din social media. Dupa ce a fost acuzata de un fan ca și-ar fi inscenat divorțul, artista a avut o…

- Razvan Simion și fosta lui soție, Diana Simion, au o relatie buna. Cei doi s-au distrat de minune alaturi de copiii lor și alți prieteni, intr-o vacanța in Austria. Totuși, multora le-a dat de gandit faptul ca Lidia Buble a lipsit de la aceasta reuniune. Cum s-a fotografiat Lidia Buble in…

- Lavinia Pirva sta acasa, neavand prea multe contracte, insa averea ei continua sa creasca. De cand s-a maritat cu Ștefan Banica, aceasta are numeroase contracte de imagine. Potrivit Libertatea , de pe urma capitalului de imagine, artista face lunar chiar și 5.000 de euro. Deși nu are o comunitate mare…

- Cantareața Irina Rimes a incheiat anul 2019 pe patul de spital. Artista a fost operata dupa ce a facut o hemoragie interna. Se pare ca artista deja se simte mai bine și va fi externata in curand.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție…

- Inalta de 1.92 m, cu niște picioare de 1.20 m, Roxana Ciuhulescu are o mulțime de admiratori, fascinați de felul in care arata, scrie protv.ro. De curand, vedeta a postat pe Instagram o imagine in care apare impodobind un brad de Craciun și toata lumea a remarcat ca nu are nevoie de scara. Citeste…