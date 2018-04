Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a fost gazda „Seminarului de Informare privind Summit-ul de Investiții SelectUSA”, organizat in parteneriat cu Serviciul Comercial din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza conferinta de lansare a proiectului "ANTREPRENORIAT ndash; Solutie durabila pentru ocupare", cod SMIS2014 105344. Evenimentul are loc la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, din bulevardul…

- O intalnire de lucru cu tema „Oportunitați in Emiratele Arabe Unite” se va desfașura in data de 26 martie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna. Intalnirea va fi organizata de catre compania AGT Marketing, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna și va fi moderata…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, organizeaza conferinta de lansare a proiectului "ANTREPRENORIAT ndash; Solutie durabila pentru ocupare".Evenimentul va avea loc joi, 15 martie 2018, incepand cu ora 14.00, la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- In perioada 16-20 aprilie a.c., in marja vizitei oficiale a Altetei Sale Regale, Principele Radu la Amman, la invitația suveranului iordanian, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza o misiune economica in Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul misiunii economice va…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a primit astazi vizita ambasadorul Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles. Acesta s-a informat despre posibilitațile de investiții in județ, și totodata a prezentat reprezentaților CCIAT oportunitațile de investiții in Mexic.…

- Ionel Constantin Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, face o radiografie economica a județului. – De cand sunteți președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vaslui? Ce v-a determinat sa va “inhamați” la așa ceva? – Provin din randul…

- Președintele CCIA Arad, Gheorghe Seculici, a participat la Conferința Economica de Relații Externe și Parteneriat Maghiar-Roman, organizata in orașul maghiar Bekescsaba de catre Secțiunea Maghiara-Romana a Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei, impreuna cu Camera de Comerț și Industrie a județului…