Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu nu se lasa de muzica nici in arest la domiciliu. Manelistul a dezvaluit, pentru Antena Stars, ca inregistreaza deja piese acasa și va filma videoclipurile in garaj. Cantarețul susține ca este nevinovat in cazul de tenetaiva de omor in care este implicat și pana la decizia instanței este…

- Dani Mocanu a facut primele declarații, la Antena Stars, de cand a fost plasat in arest la domiciliu, in dosarul in care este cercetat pentru tentatva de omor. Manelistul a vorbit despre acuzația care i se aduce, dar și despre cum este viața lui de cand e nevoit sa stea numai acasa, cu familia.

- Un barbat de 39 de ani a fost salvat ieri de pompierii ISU Dobrogea dupa o misiune contracronometru. Salvatorii au sapat aproximativ doua ore cu mainile goale in pamant pentru a elibera trupul victimei. Barbatul era prins sub pamant si aproximativ 40 de minute pompierii nu au avut informatii despre…

- Dani Mocanu se afla in arest la domiciliu pentru 30 de zile, asta dupa ce impreuna cu fratele sau au batut un barbat intr-o benzinarie din Pitești. Recent, manelistul s-a filmat pe contul sau personal de Ți-Tok in timp ce lua masa in "oraș" alaturi de avocatul sau. Iata ce a dezvaluit Dani Mocanu pe…

- Sefii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au facut publice, joi dimineata, primele imagini din timpul controalelor efectuate la Lugoj. Miercuri, zeci de comisari din mai multe judete, au luat la puricat mai multe societati comerciale din Lugoj, pentru a verifica daca sunt respectate…

- Dani Mocanu face senzație chiar și din arest. Acesta a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie, in care le arata fanilor ca, in acest an, iși serbeaza ziua de naștere arestat la domiciliu.

- Dani Mocanu e implicat in multe scandaluri și probleme cu legea, insa manelistul nu uita de Divinitate. Cantarețul, aflat in arest la domiciliu, a publicat un clip video in care arata cum se roaga alaturi de copiii sai in genunchi la Dumnezeu.

- Vremea o ia razna de tot in Romania, astfel ca locuitorii țarii au putut fi martorii unor fenomene meteo neobișnuite pentru țara noastra. In urma cu puțin timp, o tornada spectaculoasa s-a format deasupra Craiovei, acolo unde locuitorii au reușit sa suprinda momentul și sa-l posteze pe rețelele de socializare,…