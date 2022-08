Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu este cercetat pentru tentativa de omor, dupa ce impreuna cu un grup de prieteni a atacat un barbat intr-o benzinarie. Victima a fost lovita cu pumni și picioare, dar și cu bata in zona capului și ajuns la spital. Medicii l-au stabilizat, iar in aceste momente se afla in afara oricarui pericol,…

- Politistii si procurorii argeseni fac cercetari pentru infractiuni de tentativa de omor si tulburarea ordinii li linistii publice in urma unui scandal produs in noaptea de joi spre vineri intr-o statie de carburant din municipiul Pitesti, scandal in urma caruia un barbat a ajuns la spital, fiind…

- Un barbat din Chiojdu a fost atacat de o ursoaica, ajungand cu mai multe rani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau. Incidentul s-a intamplat in satul Pleșcioara, in apropierea unei fantani, unde barbatul se oprise. Localnicul era insoțit de mai mulți sateni in momentul in care…

- Politistii si procurorii argeseni fac cercetari pentru infractiuni de tentativa de omor si tulburarea ordinii li linistii publice in urma unui scandal produs in noaptea de joi spre vineri intr-o statie de carburant din municipiul Pitesti, scandal in urma caruia un barbat a ajuns la spital, fiind…

- Problemele lui Dani Mocanu cu legea au devenit și mai grave, acesta fiind cercetat acum pentru tentativa de omor, dupa bataia din benzinarie. Se pare ca starea barbatului batut de manelist și frații lui a fost atat de grava incat procurorii au decis sa extinda urmarirea penala.

- Ieri, 30 iulie 2022, in jurul orei 01.40, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre un barbat de 54 de ani, din localitatea Oiejdea, cu privire la faptul ca ar fi fost agresat de catre fiu. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii…

- In seara zilei de vineri, 15 iulie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Campeni au intervenit la o locuința din oraș de unde a fost semnalat faptul ca o persoana se manifesta violent. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de alcool,…

- Un barbat de 42 de ani din judetul Hunedoara este cercetat in stare de arest preventiv dupa ce ar fi incercat sa violeze o tanara din comuna Rosia Montana, pe care s-a oferit sa o duca acasa, de la o petrecere, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Alba, la data de 11 iulie, politistii din Abrud au luat masura…