Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o familie din județul Vrancea. Autoritațile au descoperit trupul neinsuflețit al unui copil pe parginea unei balți de pescuit, la patru zile de cand minorul a disparut de acasa.

- La data de 25 martie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca Militaru Marius Marian in varsta de 9 ani și 7 luni, din comuna Urechești, județul Vrancea, a plecat de la domiciliu in data de 22 martie a.c., ora 15.00, și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inalțime: 1,33 m, par castaniu […]…

- Post-ul Covid-19: Creste numarul celor depistati pozitiv. Printre ei un copil de 1 an. 3 persoane sunt in stare grava! STATI ACASA! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un copil de 10 luni din judetul Botosani a ajuns internat la Sectia de Infectioase, suspect de infectie cu COVID-19. Mama acestuia a venit din Italia dar a fugit de acasa, la scurt timp. Si alti trei copii sunt suspecti de infectie cu COVID-19.

- Anamaria Prodan a vorbit pentru prima oara despre adopția unui copil dintr-o țara defavorizata. Impresara considera ca adopția la distanța, adica finanțarea unui copil fara posibilitați, este doar de imagine. Drept urmare, aceasta s-a gandit sa țina copilul in familia ei, pentru a crește in condiții…

- În vârsta de doar 21 de ani, inculpatul Serghei Arapu este cetațean din Republica Moldova și deținea autovehiculul marca BMW, fara asigurare pentru raspundere civila valabila. Conform declarației de suspect și explicațiilor pe care le-a oferit verbal, acesta are în Republica Moldova…

- Doi copii din satul Dezghingea, municipiul Comrat, Vladislav si Inna Tanasoglo au fugit de acasa acum doua zile. Fratii cu varste de 11 si 10 ani, respectiv, au fost gasiti au doua zi de catre fortele de ordine din autonomie, relateaza Gagauzinfo.

- Un barbat de 35 de ani se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost strivit de un tractor. Aceata a fost gasit inconștient la fața locului, insa medicii l-au resuscitat, dar in continuare este in stare critica.