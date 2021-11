Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si producatorul Smiley va lansa joi, pe canalul sau de YouTube, serialul muzical „Mai mult de-o viata”, alcatuit din cinci episoade construite sub forma de scurtmetraje ce leaga muzical si cinematografic etapele unei povesti de iubire fara sfarsit, conform news.ro. Intr-un comunicat…

- Medicul Raed Arafat vorbeste despre "dreptul la libera dezinformare" atunci cand se refera la medicii care transmit mesaje anti-vaccinare, el considerand ca acestia ar trebui suspendati "nu pe viata", dar cel putin pe perioada pandemiei. "Intre dreptul la libera exprimare, adica sa zic o parere personala,…

- Noi decese inregistrate la Constanta.Potrivit autoritatilor, 20 de persoane au pierdut lupta cu boala SARS CoV 2, pe raza judetului Constanta.Victimele aveau varste cuprinse intre 40 si 92 de ani. Patru dintre ele nu aveau antecedente patologice cunoscute.De la debutul pandemiei, in judetul Constanta,…

- Maratonul București va avea loc in perioada 30-31 octombrie. Potrivit organizatorilor, vor putea participa doar alergatorii vaccinati impotriva covid-19 sau trecuti prin boala. „La Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON, vor avea acces doar alergatorii care sunt vaccinati impotriva virusului SARS-CoV-2…

- Dupa o perioada grea incercata, Gabriel Dorobanțu așteapta cu nerabdare sa mearga din nou la concerte cu mii de spectatori, sa susțina cantari. Cantarețul in varsta de 68 de ani și-a revenit dupa problemele de sanatate pe care le-a avut, spune ca are un organism puternic. In urma cu aproape un an de…

- Totul se intampla in vara lui 1989, pe vremea regimului comunist. La 37 de ani, Horațiu Malaele se gandea sa inceapa totul de la zero, sa porneasca pe un alt drum, in alta parte decat țara natala, Romania. Intr-un interviu pentru impact.ro , celebrul actor a facut cateva dezvaluiri despre perioada aceea…

- A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 A murit Petrica Cercel. Cantarețul a fost dus in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu COVID-19 „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit…